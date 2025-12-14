Un adolescent de 18 ani a murit la scurt timp după ce s-a întors de la un majorat. Polițiștii din Timișoara anchetează cazul

Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit fără suflare, sâmbătă după-amiază, conform News.ro. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit şi a alertat autorităţile.

” La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani, care a fost găsit decedat de către mama sa. Tânărul nu prezenta urme de violenţe, cadavrul fiind transportat la IML Timişoara pentru efectuarea necropsiei”, a transmis IPJ Timiş.

Mama băiatului le-a povestit poliţiştilor că băiatul său a participat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la un majorat. În jurul orei 6.00 s-a întors acasă şi i-a cerut mamei să îi pregătească o gustare. Apoi s-a dus în camera lui să se odihnească. Mama îi lăsase gustarea în cameră.

Sâmbătă dimineaţa, mama a plecat de acasă, cu treburi, lăsându-şi băiatul să se odihnească. În jurul orei 16.00 când a ajuns acasă, şi-a găsit băiatul fără suflare, iar din gustare era luată doar o muşcătură. La faţa locului au sosit poliţişti şi un echipaj medical care a constatat decesul băiatului

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.