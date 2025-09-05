Un adolescent italian va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor. Cine a fost Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”

Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor, într-o ceremonie ce va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul Petru din Vatican, care ar putea să atragă zeci de mii de credincioși, scrie joi Reuters.

Carlo Acutis, care a murit la vârsta de 15 ani, a învățat programarea pentru a crea site-uri cu scopul de a promova credința. Povestea lui a atras atenția tinerilor catolici, iar duminică el va fi ridicat la același statut cu Maica Tereza și Francisc de Assisi, scrie Agerpres.

Ceremonia de duminică era inițial programată pentru luna aprilie, dar a fost amânată după moartea papei Francisc. Papa Leon al XIV-lea, ales în mai pentru a-l înlocui pe Francisc, va prezida pentru prima dată un astfel de eveniment.

Actualul suveran pontif îl va canoniza și pe Pier Giorgio Frassati, un tânăr italian cunoscut pentru ajutorul acordat celor nevoiași, care a murit de poliomielită în anii 1920.

Cine a fost Carlo Acutis

Mama lui Carlo Acutis, Antonia Salzano, a declarat pentru Reuters, la începutul acestui an, că motivul pentru care fiul ei era atât de popular în rândul tinerilor catolici consta în faptul că el ducea aceeași viață ca și ceilalți adolescenți din anii 2000.

„Carlo era un copil obișnuit, ca și ceilalți. Se juca, avea prieteni și mergea la școală. Dar calitatea lui extraordinară era faptul că și-a deschis inima către Iisus și că L-a pus pe Iisus pe primul loc în viața lui”, a dezvăluit ea.

„S-a folosit de aptitudinile lui pentru a răspândi vestea cea bună, Evanghelia. Voia să-i ajute pe oameni să aibă mai multă credință, să înțeleagă că există o viață de apoi, că suntem pelerini în această lume”, a adăugat Antonia Salzano.

A fi declarat sfânt înseamnă că Biserica Catolică consideră că o persoană a dus o viață sfântă și se află acum în Rai, alături de Dumnezeu.

Printre alți tineri declarați sfinți după ce au murit la o vârstă fragedă se numără Tereza de Lisieux, care a murit la 24 de ani în 1897 și era cunoscută pentru promovarea „Căii Mici” a carității, precum și Aloysius Gonzaga, care a murit la 23 de ani în 1591 după ce le-a îngrijit pe victimele unei epidemii din Roma.

Pe măsură ce numele lui Carlo Acutis avansa pe calea oficială a Bisericii Catolice către statutul de sfânt, trupul său a fost mutat într-o biserică din orașul Assisi, situat pe un deal din centrul Italiei, de unde era originar Sfântul Francisc, în conformitate cu ultima dorință a acestui adolescent italian.

Locul de odihnă veșnică al noului sfânt, unde Carlo Acutis a fost înmormântat alături un model din ceară care îi redă chipul, purtând hanorac, blugi și pantofi sport, a devenit un loc de pelerinaj foarte popular, atrăgând mii de credincioși în fiecare zi.