Un agent FSB acuzat de implicare în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a lui Vladimir Kara-Murza a primit o funcție de conducere la Moscova

Agentul FSB Alexander Samofal, identificat de investigații jurnalistice ca participant la misiuni de otrăvire a unor opozanți ruși, a fost promovat la gradul de general-maior și numit șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și regiunea Moscovei, relatează publicația independentă rusă Meduza.

Avansarea acestuia a fost descoperită de către Valeria Ratnikova, jurnalistă la Dozhd – televiziune care transmite din exil, în timpul examinării dosarului său penal. Jurnalista este acuzată în contumacie de răspândirea de „știri false” despre armată. Jurnalista îl acuză pe Samofal că „a dat efectiv startul” anchetelor împotriva sa.

Informația se afla pe site-ul oficial al reprezentantului plenipotențiar al președintelui rus în Districtul Federal Central. Aici, autoritățile ruse menționează că Samofal deține funcția de șef al Direcției FSB pentru Moscova și regiunea Moscovei cel puțin din octombrie 2023.

Publicațiile de investigație The Insider, Bellingcat și Dossier au relatat că Samofal a lucrat anterior în cadrul Serviciului al doilea al FSB (Serviciul pentru protecția sistemului constituțional și combaterea terorismului), care se ocupă de persecuții politice.

Potrivit anchetatorilor, Samofal, ca membru al unui grup de agenți, a participat la prima tentativă de otrăvire a lui Alexei Navalnîi din 2017. El și alți agenți FSB l-au monitorizat pe Vladimir Kara-Murza în timpul primei sale otrăviri din 2015.

În 2023, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva lui Samofal pentru tentativa de omor asupra lui Kara-Murza.