VIDEO „E știrea verii”. Încă o voce din PSD anunță că îl susține pe Titus Corlățean la șefia partidului: Ultima șansă a formațiunii politice

Senatorul PSD Robert Cazanciuc susține, într-un videoclip publicat pe Facebook, că dacă Titus Corlățean nu va reuși să câștige șefia partidului la congresul din toamnă înseamnă că „întregul proiect social-democrat va eșua”.

Este a doua voce din PSD care își anunță susținerea pentru Corlățean, după primarul din Buzău, Constantin Toma. Până acum, sunt doi candidați anunțați pentru șefia PSD: actualul președinte interimar Sorin Grindeanu și senatorul Titus Corlățean.

„M-a bucurat vestea că Titus Corlățean, colegul și prietenul meu din Senat, și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlățean și cred în forța și dorința sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroși, fideli principiilor social-democrate și cu viziuni de succes pentru România”, a scris Cazanciuc pe Facebook.

„Cred că este Congresul ultimei şanse a PSD”

Mai departe, el spune că vestea candidaturii lui Corlățean la șefia PSD e „știrea verii”.

„Românii vor să creadă din nou în oameni politici, în oameni competenţi, în oameni serioşi, în oameni dedicaţi în mod real cetăţii, în oameni autentici. Titus Corlăţean este un om autentic. Cred că este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români. Într-un mediu extrem de complicat, Titus Corlăţean îl văd că este un autentic, îl văd că îşi dedică întreaga activitate bunului mers al cetăţii. Cred că este Congresul ultimei şanse a PSD”, susține Cazanciuc.

Cazanciuc spune că dacă proiectul „social-democrat din România va eșua” dacă Corlățean nu va reuși să se impună la congresul din toamnă.

„Dacă vrem, oameni buni, ca statul român să aibă grijă de educaţie, de sănătate, de oameni în vârstă, cred că trebuie să avem un pilon social-democrat autentic, nu unul de mucava. Voi pune în slujba lui cei 30 de ani de carieră publică şi voi pleda pentru ca Titus Corlăţean să poată câştiga şefia PSD într-un congres în care toată lumea să fie conştientă că este singura şansă şi doar împreună putem câştiga”, a mai spus senatorul PSD.

Cariera politică a lui Titus Corlățean

Duminică, Titus Corlățean a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

Conform CV-ului, Titus Corlățean a devenit, în 1994, la 26 de ani, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde a lucrat până în 2001, când devine consilier personal al prim-ministrului Adrian Năstase pe politică externă.

În 2003 este numit Secretar de Stat pentru Românii de Pretutindeni. În 2004 este ales deputat în Parlamentul României, iar din 2008 până în prezent este senator. În PSD, acesta a deținut funcțiile de purtător de cuvânt, vicepreședinte și secretar general.

Deține, pentru câteva luni, funcția de ministru al Justiției, iar în 2012 este numit ministru al Afacerilor Externe, funcție din care demisionează, în 2014, fiind acuzat că nu a suplimentat numărul de secții de vot din diaspora la alegerile prezidențiale din acel an.