Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase

Alexander Tyunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova.

Cadavrul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum în apropierea pădurii, lângă el se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care se plângea de depresie, potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția rusă de stat TASS, scrie publicația independentă The Moscow Times.

Anchetatorii iau în calcul că bărbatul s-a sinucis. Canalul de Telegram Baza a relatat că în biletul de adio găsit în autoturismul aflat la vest de capitala Federației Ruse, Tyunin spunea că a decis să recurgă la gestul extrem deoarece obosise să se lupte de cinci ani cu depresia, care „devenea din ce în ce mai gravă”.

Tyunin conducea din 2016 HimPromEngineering, o subsidiară a gigantului nuclear de stat Rosatom, care dezvoltă și produce materiale compozite din fibră de carbon pentru industria aerospațială.

Compania a fost ulterior integrată în Umatex, o divizie a Rosatom specializată în materiale avansate, care a fost pusă pe lista de sancțiuni a SUA în februarie 2023.

Tyunin este deja al 20-lea manager de top care a murit în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina.

Pe 8 septembrie, în regiunea Kaliningrad, autoritățile au descoperit cadavrul decapitat al directorului executiv al companiei miniere și de îngrășăminte Alexei Sinitsyn. În august, morțile subite ale lui Dmitry Osipov, președintele Uralkali, și Mikhail Kenin, fondatorul gigantului din domeniul construcțiilor Samolet, au ridicat, de asemenea, semne de întrebare. Cauzele morții lor au rămas necunoscute.