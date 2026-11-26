Achiziționarea unei asigurări auto obligatorii nu ar trebui să însemne alegerea între plata integrală în avans pentru un an și apelarea la o soluție de finanțare. Șoferii români au acum o alternativă: pot beneficia de asigurare RCA pentru un an întreg, achitând costul acesteia în 12 rate lunare, folosind doar un card de debit.

Prin FlexiPay, Hellas Direct oferă posibilitatea de a plăti în 12 rate lunare, fără credite, fără carduri de credit, fără verificări de bonitate și cu aprobarea în proporție de 100% a planului de plată pentru deținătorii de carduri de debit eligibile. Disponibilă anterior prin intermediul partenerilor de distribuție ai companiei, soluția poate fi accesată acum și direct pe hellasdirect.ro.

Pentru șoferii care preferă să își gestioneze cheltuielile lunar, FlexiPay elimină necesitatea parcurgerii procedurilor tradiționale de finanțare pentru plata asigurării auto obligatorii. Soluția le oferă un calendar previzibil al plăților și mai multă flexibilitate în administrarea banilor, asigurând în același timp acoperire RCA pe tot parcursul anului.

Asigurare RCA pentru un an întreg, achiziționată online cu un simplu card de debit

Achiziționarea unei asigurări prin FlexiPay este simplă. Șoferii pot accesa hellasdirect.ro, pot obține o ofertă RCA, pot selecta FlexiPay și pot finaliza întregul proces online. Prima plată este efectuată în momentul achiziționării poliței, iar următoarele 11 plăți lunare sunt debitate automat de pe cardul de debit al clientului.

Nu este necesară solicitarea unei finanțări, prezentarea unei dovezi de venit sau așteptarea unei evaluări a bonității. Înainte de finalizarea achiziției, clienții pot verifica suma totală de plată, calendarul plăților și condițiile aplicabile.

De asemenea, aceștia primesc notificări înaintea fiecărei plăți lunare, astfel încât să își poată urmări mai ușor obligațiile financiare, fără să fie nevoiți să efectueze manual fiecare plată.

Asigurarea include și un an de asistență rutieră pe teritoriul României, fără costuri suplimentare pentru acest serviciu.

Mai puține complicații, mai mult control

Plata în rate lunare a serviciilor esențiale nu ar trebui să presupună contractarea unui credit sau parcurgerea unor proceduri complexe de finanțare.

FlexiPay le oferă șoferilor români o alternativă practică, îmbinând acoperirea RCA continuă cu plăți lunare previzibile, astfel încât costul asigurării auto obligatorii să poată fi gestionat mai ușor în cadrul bugetului familiei.

O experiență de asigurare mai simplă, susținută de un asigurător european cu experiență

Prezentă în România din 2022, Hellas Direct și-a consolidat poziția în rândul principalilor asigurători RCA de pe piața locală și deservește în prezent peste 1,5 milioane de clienți în Grecia și România. Compania beneficiază de susținerea unor investitori internaționali, printre care Banca Europeană de Investiții (BEI) și International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale. În ianuarie 2025, Hellas Direct a anunțat reinvestirea a 68 de milioane de euro în active lichide generate pe plan local, reafirmându-și angajamentul pe termen lung față de România.

Creșterea susținută a companiei a fost recunoscută și la nivel internațional, Hellas Direct clasându-se pe locul 49 din 300 de companii europene în clasamentul Europe’s Long-Term Growth Champions 2027, realizat de Financial Times.

Lansarea vânzărilor directe online completează rețeaua consolidată de brokeri locali ai Hellas Direct, oferindu-le consumatorilor o modalitate suplimentară de a accesa produsele companiei, în paralel cu menținerea angajamentului față de partenerii săi de distribuție.

O asigurare obligatorie, adaptată vieții de zi cu zi

Prin disponibilitatea FlexiPay direct online, Hellas Direct reunește două avantaje practice: un proces simplu de achiziție și mai multă flexibilitate în gestionarea costului asigurării pentru un an întreg. Obiectivul este simplificarea îndeplinirii unei obligații legale, fără introducerea unor bariere financiare sau administrative inutile.

Șoferii pot obține o ofertă RCA și pot selecta opțiunea FlexiPay direct pe hellasdirect.ro.

Articol susținut de Hellas Direct