Un apropiat al lui Trump, amenințări pentru Rusia dacă respinge armistițiul: „Sancțiuni infernale”

Statele Unite vor impune noi sancțiuni Rusiei și partenerilor săi comerciali dacă președintele Vladimir Putin respinge armistițiul pe care administrația Donald Trump l-a convenit cu Ucraina, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, unul din colaboratorii de lungă durată ai președintelui american.

„Sunt foarte încurajat să aflu că Ucraina a acceptat oferta SUA de încetare a focului pentru 30 de zile. Sper ca Rusia să le urmeze exemplul. Dacă Rusia refuză, ar trebui să le dăm o cursă infernală de sancțiuni,” a scris Graham pe X.

I am very encouraged to hear that Ukraine has agreed to the United States’ proposal for a 30-day ceasefire. Well done to the Trump Team.



I hope Russia will follow. If Russia refuses, we should sanction the hell out of them.



I will be introducing congressionally mandated… https://t.co/RmcSUs0mhT