Un aspect fundamental este ignorat în discuțiile despre pacea în Ucraina, avertizează un laureat al premiului Nobel care se încăpățânează să lucreze în Rusia. „Câte fețe trebuie să vă arăt?”

În timp ce un emisar al Statelor Unite se îndreaptă spre Moscova pentru a negocia un plan complex de pace în Ucraina, laureatul rus al Premiului Nobel pentru Pace, jurnalistul Dmitri Muratov, afirmă că un element vital lipsește de pe agenda discuțiilor, scrie luni agenția de presă Reuters.

Se preconizează că frontierele, garanțiile de securitate, soarta activelor rusești înghețate și perspectivele unor proiecte comune de investiții între SUA și Rusia vor fi discutate marți, când trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, la Kremlin.

Dar Muratov este îngrijorat de soarta oamenilor – mai ales a sutelor de persoane încarcerate în Rusia în temeiul legilor de cenzură adoptate după invadarea Ucrainei în 2022, care au incriminat „discreditarea” armatei ruse sau răspândirea „informațiilor false în mod deliberat”.

Luni, el și alți 15 foști câștigători ai premiilor Nobel pentru pace, literatură și științe au trimis o scrisoare deschisă către Putin, Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Uniunea Europeană, solicitând eliberarea sau schimbul deținuților politici ca parte a acordului propus.

„Uitați-vă, se vorbește despre bani, acorduri, metale rare, granițe, dar ați auzit vreodată pe cineva vorbind despre oameni?”, a declarat Muratov, redactorul-șef și cofondatorul principalului ziar independent din Rusia, Novaia Gazeta. Muratov continuă să trăiască și să lucreze în Rusia, în ciuda faptului că a fost etichetat drept „agent străin” de către autorități.

„Sincer, nu știu ce se petrece în mintea lui Putin, iertați-mă… Știu doar că oamenii mor în închisori și că trebuie salvați”, a spus jurnalistul, într-un interviu video acordat Reuters.

Fotografii cu deținuții

În timpul interviului, el a arătat fotografii – suprinse înainte și după încarcerare – care arată cum mai mulți disidenți ruși proeminenți, printre care activistul Alexei Gorinov, regizorul de teatru Zhenya Berkovich și saxofonistul Andrei Shabanov, au îmbătrânit vizibil în închisoare și au suferit traume care le-au afectat sănătatea.

„Vă voi arăta cum arată (acești) oameni acum. Pentru ca nimeni să nu aibă niciun dubiu că mulți pur și simplu nu vor supraviețui. Vor muri dacă comunitatea internațională – Zelenski, Putin, Trump și Uniunea Europeană – nu decid acum soarta acestor oameni”, a spus Muratov.

„Câte fețe trebuie să vă arăt pentru ca politicienii implicați în negocieri să spună «da, să vorbim și despre drepturile omului la viață, demnitate și libertate»?”, a adăugat jurnalistul rus.

Președinția rusă nu comentează cazurile individuale. Kremlinul afirmă că Rusia trebuie să respecte legile sale pentru a trata persoanele implicate în ceea ce consideră a fi activități subversive împotriva statului și că acestea sunt tratate în mod corespunzător în sistemul penitenciar.

Trump nu a cerut public până acum eliberarea deținuților politici din Rusia. Acest lucru contrastează cu poziția liderului american față de Belarus, caz în care Trump l-a îndemnat pe președintele Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al lui Putin, să elibereze peste 1.000 de oameni pe care republicanul i-a descris ca fiind ostatici (prizonieri).

Cu toate acestea, Trump și-a exprimat angajamentul de a-i repatria pe cetățenii americani aflați în închisorile din Rusia, dintre care câțiva au fost eliberați în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial.

În cadrul unui important schimb de deținuți între Est și Vest, care a avut loc anul trecut în timpul administrației predecesorul lui Trump, Joe Biden, 16 oameni – printre care cetățenii americani Evan Gershkovich, Paul Whelan și Alsu Kurmasheva, precum și câțiva disidenți ruși proeminenți – au fost eliberați din închisorile rusești și belaruse, în timp ce Moscova a recuperat opt persoane care erau încarcerate în Occident.

„Până când nu vom pune oamenii în centrul politicii, războaiele vor continua”

În apelul lor, cei 16 laureați ai premiului Nobel și-au exprimat speranța că negocierile actuale vor putea pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Suntem încrezători că, dacă domnii Putin și Zelenski vor da dovadă de bunăvoință și vor grația reciproc cel puțin câteva zeci de deținuți care sunt închiși doar pentru că și-au exprimat opiniile personale și care nu au comis crime violente, acest lucru va grăbi instaurarea unei păci durabile și juste”, au afirmat semnatarii apelului.

Scrisoarea se referă la peste 1.000 de persoane ținute în închisorile rusești pentru delicte politice. Documentul nu precizează numărul persoanelor încarcerate în Ucraina, printre care se află persoane condamnate pentru trădare sau pentru colaborare cu Moscova.

Printre semnatari se numără laureații Premiului Nobel pentru Pace Jose Ramos-Horta, Jody Williams, Maria Ressa și Yan Rachinsky, precum și laureata Premiului Nobel pentru Literatură Svetlana Alexievich.

„Până când nu vom pune oamenii în centrul politicii, războaiele vor continua”, a spus Muratov.

El a precizat că speră ca prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, care a intervenit pe lângă Putin pentru a solicita repatrierea copiilor ucraineni – despre care Kievul afirmă că rușii i-au răpit -, să sprijine inițiativa de eliberare a deținuților politici, care, potrivit lui Muratov, se înscrie în tradiția relațiilor ruso-americane care datează de zeci de ani.

Jurnalistul rus a mai spus pentru Reuters că are încredere că negociatorii vor asculta apelul.

„Sunt încrezător că vor asculta această scrisoare, iar apoi vom vedea cum vor acționa. Le vom monitoriza acțiunile”, a adăugat Muratov.