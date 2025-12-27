Un atac aerian „extrem de îngrijorător” intensifică războiul prin intermediari purtat între două puteri din Golful Persic

Criza a scos la iveală relațiile tensionate dintre Arabia Saudită și UAE, aliați tradiționali care sunt însă în dezacord în conflictele din Yemen și Sudan, scrie Financial Times.

Arabia Saudită a lansat atacuri aeriene împotriva unei facțiuni separatiste din Yemen susținută de Emiratele Arabe Unite (UAE).

Consiliul Sudic de Tranziție (STC), susținut de UAE, a declarat vineri că bombardamentul saudit este „extrem de îngrijorător” și că a vizat unele dintre forțele sale de elită din provincia Hadhramaut din centrul Yemenului, care se învecinează cu Arabia Saudită.

Riadul nu a comentat atacurile. Însă intervenția sa militară survine la trei săptămâni după ce STC a lansat o ofensivă pentru a prelua controlul asupra Hadhramaut, în urma unor ciocniri cu facțiuni aliniate guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită, precum și asupra provinciei al-Mahra din sud-est, care se învecinează cu Oman.

Analiștii au afirmat că este puțin probabil ca STC să fi lansat ofensiva fără acordul UAE.

Relații tensionate între Arabia Saudită și UAE

Hadhramaut este cea mai mare și mai bogată regiune din Yemen și are legături strânse cu Arabia Saudită.

Avansul STC a fost considerat o amenințare directă la adresa intereselor de securitate națională ale regatului, precum și a rolului Riadului în Yemen, unde susține guvernul recunoscut la nivel internațional.

Criza a scos la iveală relațiile tensionate dintre Arabia Saudită și UAE, aliați tradiționali care sunt însă în dezacord în conflictele din Yemen și Sudan.

STC a lansat ofensiva la trei săptămâni după ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și-a exprimat îngrijorarea cu privire la războiul civil din Sudan în fața președintelui american Donald Trump, în timpul vizitei sale la Casa Albă.

Unii analiști au suspectat că cele două evenimente sunt legate, Emiratele Arabe Unite fiind nemulțumite de faptul că prințul Mohammed a ridicat problema rolului forțelor paramilitare Rapid Support Forces (RSF) în conflictul sudanez.

Rolul UAE în Sudan a fost supus unei atenții sporite, deoarece se presupune că ar fi furnizat arme RSF, care a fost acuzată de genocid. Abu Dhabi neagă că ar înarma RSF.

În acest timp, Arabia Saudită este considerată a fi o susținătoare a Forțelor Armate Sudaneze, principalul rival al RSF în conflict.

„O rivalitate discretă, dar importantă”

„Evoluțiile din estul Yemenului indică o rivalitate discretă, dar importantă, între Riad și Abu Dhabi, ale cărei efecte colaterale riscă să intensifice violența prin intermediari atât în Yemen, cât și în Sudan și dincolo de acestea”, a declarat Mohammed Albasha, fondatorul Basha Report, un grup de consultanță în materie de riscuri cu sediul în SUA, citat de Financial Times.

Arabia Saudită consideră că Sudanul este vital pentru securitatea sa națională, deoarece are o frontieră lungă cu Marea Roșie.

UAE, una dintre cele mai asertive țări din regiune, consideră, de asemenea, că Sudanul este strategic pentru interesele sale și se teme că Forțele Armate Sudaneze au fost infiltrate de islamiști.

În Yemen, Arabia Saudită a condus o coaliție arabă care a intervenit în războiul civil din această țară în 2015 pentru a lupta împotriva rebelilor Houthi susținuți de Iran, după ce aceștia au capturat capitala Sana’a și au răsturnat guvernul.

Emiratele Arabe Unite au fost principalul partener al coaliției, dar UAE și Arabia Saudită au susținut diferite facțiuni anti-Houthi care, uneori, s-au luptat între ele.

UAE a început să-și retragă forțele din Yemen în 2019. Continuă însă să susțină STC, care este cel mai puternic grup din sud. STC face aparent parte din guvernul yemenit, dar dorește ca sudul să devină un stat separat, așa cum era înainte de unificarea Yemenului în 1990.

Arabia Saudită a condamnat joi avansurile militare ale STC

În cea mai fermă declarație privind ofensiva STC, Arabia Saudită a condamnat joi avansurile militare ale grupului, afirmând că acestea au fost efectuate în mod unilateral, fără aprobarea guvernului yemenit și fără coordonarea coaliției conduse de Arabia Saudită.

„Astfel, aceste mișcări au dus la o escaladare nejustificată care a prejudiciat interesele poporului yemenit”, a declarat ministerul saudit de externe.

Acesta a adăugat că a colaborat cu Emiratele Arabe Unite și guvernul yemenit pentru a „controla situația”. Ministerul a declarat că speră ca „interesul public să prevaleze prin încetarea escaladării” de către STC și „retragerea forțelor sale” din cele două provincii.

STC a declarat că a lansat ofensiva după ce facțiunile locale au oprit producția de țiței în Hadhramaut, principala sursă de venituri din petrol pentru autoritățile din sud. Ofensiva a avut ca scop și combaterea extremiștilor islamiști și prevenirea contrabandei cu arme către Houthi, care controlează cea mai mare parte a nordului populat, a anunțat STC.

Grupul a susținut că ofensiva i-a permis să preia controlul asupra provinciilor sudice ale Yemenului, declanșând o criză în cadrul guvernului susținut de Riad și subminând influența Arabiei Saudite în Yemen.

Acesta nu a dat semne că ar fi dispus să se retragă, Amr al-Bidh, un înalt oficial al STC, afirmând că aceasta „nu este o opțiune”.

Arabia Saudită încearcă de mai mulți ani să se retragă din război, după ce a convenit asupra unui armistițiu cu Houthi în 2022.