Un atac rusesc a ucis șase oameni la Kiev / Lovituri ucrainene adânc în Rusia, în paralel cu negocierile de pace

Șansele nolui plan de pace discutat de SUA și Ucraina, care urmează să fie prezentat Rusiei, sunt neclare deocamdată. Cert este doar că războiul continuă cu furie, scriu Reuters și Kyiv Independent.

Rusia a lansat un atac de amploare împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene pe 25 noiembrie, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale cu drone Shahed și rachete balistice Kinjal.

Cel puțin șase persoane au fost ucise în Kiev și alte 14, inclusiv un copil, au fost rănite, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Ministerul Energiei din Ucraina a descris „un atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice, care a lovit instalațiile energetice din Kiev, precum și din regiunile Kiev, Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk și Harkov.

Atacul a avut loc în ziua în care o delegație americană și una din Rusia ar urma să se întâlnească la Abu Dhabi, potrivit Politico și Reuters, pentru a discuta despre noul plan de pace, propus inițial de SUA, apoi modificat la Geneva împreună cu partea ucraineană.

În aceeași zi, armata ucraineană a anunțat că a lovit o rafinărie de petrol rusă din regiunea Krasnodar și un terminal petrolier din portul Novorossiisk.

Kievul a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra țintelor rusești, în special asupra instalațiilor petroliere, pe măsură ce conflictul dintre cele două țări se apropie de patru ani.

Într-o declarație pe Telegram, Statul Major General a afirmat că au fost lovite dispozitive pentru încărcarea și descărcarea petrolului.

De asemenea, a afirmat că un avion de recunoaștere rus A-60 a fost lovit în timpul unui atac asupra fabricii militare Beriev.

Separat, un oficial al serviciului de securitate internă SBU al Ucrainei a declarat că atacul a avariat o navă de debarcare de mari dimensiuni care era ancorată lângă cheiul unei baze navale din Novorossiisk.