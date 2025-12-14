Un autocar care transporta elevi s-a prăbușit într-o râpă, în Columbia. Au murit cel puțin 16 persoane

Cel puțin 16 persoane au murit, duminică, când un autocar care transporta elevi a căzut de pe un deal dintr-o zonă rurală din nordul Columbiei, potrivit anunțului făcut de guvernatorul local, scriu Reuters și AFP.

Într-o postare pe platforma X, guvernatorul Andrés Julián, a spus că elevii Liceului Antioqueño se întorceau la Medellín din Tolu, localitate aflată pe coasta Mării Caraibilor, când autocarul a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit într-o râpă.

Publicația El Colombiano a relatat că în autocar se aflau 37 de persoane. Pe lângă cele 16 decese confirmate, în evenimentul rutier au fost rănite aproximativ 20 de persoane.

Printre persoanele care au murit se numără și șoferul autocarului, care lucra pentru o firmă de transport turistic.

Spitalele locale au fost mobilizate pentru a trata persoanele rănite.

Guvernatorul regiunii Antioquia, care a descris ziua drept una tragică pentru regiune, a precizat că autoritățile investighează cauza tragediei.