Un autocar s-a răsturnat în județul Cluj. Autoritățile au activat Planul Roșu

Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane, informează News.ro.

Autorităţile intervin, duminică, la un accident produs în localitatea Dumbrava, judeţul Cluj.

„Din primele date, în autocar se aflau 20 de persoane. Una este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia”, a transmis ISU Cluj.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie fiind trimis trei maşini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanţe SMURD, patru ambulanţe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple şi două elicoptere SMURD”.

„Circulaţia este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar. La faţa locului intervin de urgenţă echipaje medicale, precum şi echipaje de poliţie pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Cluj.