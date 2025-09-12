Un avion Boeing 737 a aterizat de urgență în Japonia după ce la bord a fost semnalat un incendiu

Un avion Boeing 737-800 pe un aeroport din Japonia (imagine ilustrativă), FOTO: Koji Nakayama / AP / Profimedia Images

Compania aeriană americană United Airlines a anunțat vineri că două persoane au suferit răni ușoare după ce un zbor ce a decolat de la Tokyo cu destinața Cebu, în Filipine, a efectuat o aterizare de urgență din cauza unor suspiciuni privind un posibil incendiu în cala aeronavei, transmite Reuters.

Zborul 32 al companiei United, un Boeing 737-800 cu 135 de pasageri și șapte membri ai echipajului la bord, a fost deviat spre Aeroportul Internațional Kansai din Osaka după ce decolase de pe Aeroportul Narita, de lângă Tokyo.

Toți pasagerii și membrii echipajului aflați în avion au fost evacuați prin toboganele de urgență, iar cele două persoane rănite au fost transportate la spital, a precizat United.

Compania aeriană a adăugat că o verificare tehnică preliminară nu a indicat existența unui incendiu la aeronavă.

Reuters nu a reușit să ia legătura, în afara programului obișnuit de lucru, cu reprezentanții aeroportului Kansai, ai poliției și pompierilor locali, precum și cu Ministerul Transporturilor.

Continuă valul de incidente în care sunt implicate aeronave Boeing

Incidentul are loc după ce la sfârșitul lunii august un avion Boeing 777 al Air China care a decolat de la Londra cu destinația Beijing, având la bord 265 de persoane, a efectuat o aterizare neprogramată în Siberia din cauza unei probleme la motor.

Un alt avion Boeing, model 737-800 operat de compania rusă S7, s-a întors la aeroportul de unde a decolat la sfârșitul lunii iulie. Autoritățile ruse nu au oferit atunci detalii despre problemele întâmpinate de aeronava care decolase de la Soci cu destinația Novosibirsk.

Reputația Boeing a fost lovită puternic de o serie de incidente de siguranță care au avut loc începând cu ianuarie 2024, acestea ducând în cele din urmă la demisia directorului executiv al companiei.

Congresul american a declanșat la rândul său o investigație privind practicile de siguranță ale producătorului de avioane.

Aceste probleme au fost exacerbate de prăbușirea pe 12 iunie a unui Boeing 787-8 „Dreamliner” în orașul Ahmedabad din vestul Indiei în unul dintre cele mai grave accidente aeriene din ultimele decenii. Accidentul a marcat primul accident aerian cu victime în care a fost implicat vreodată un avion Boeing „Dreamliner”, aeronava fanion a producătorului de avioane.