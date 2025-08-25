Sari direct la conținut
Un avion cu pasageri ruși, aterizare de urgență în Estonia după un atac ucrainean cu drone. Pasagerii, obligați să rămână la bord

Imagine ilustrativă cu un avion în aterizare. FOTO: Genadijsz | Dreamstime.com

Un avion de pasageri care zbura spre Sankt Petersburg a fost forțat să efectueze o aterizare de urgență în Estonia, duminică dimineață, 24 august, din cauza unui atac cu drone ucrainene asupra Rusiei, a relatat ziarul estonian Postimees, citat de Kyiv Independent.

Avionul venea din Egipt și trebuia să aterizeze pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, dar acesta a fost închis în urma unui atac cu drone ucrainene din timpul nopții.

„Aeronava a fost redirecționată pentru a ateriza la Tallinn, deoarece nu a putut ateriza pe aeroportul Pulkovo din cauza unei închideri temporare”, a declarat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing de la aeroportul din Tallinn.

Aeronava, operată de compania aeriană egipteană AlMasria Universal Airlines, decolase din Sharm El Sheikh și a aterizat la Tallinn la ora 5:33 dimineața, ora locală. Și-a reluat călătoria spre Sankt Petersburg aproape șase ore mai târziu.

Potrivit lui Holts, pasagerilor și echipajului nu li s-a permis să coboare din avion în timpul șederii pe aeroportul din Tallinn.

