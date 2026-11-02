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Un avion cu 9 oameni la bord s-a prăbușit în Palm Beach, Florida. „A fost ca o rachetă”. Imagini cu momentul impactului

Ramona Ciobanu
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Nouă persoane au murit după ce un avion privat Learjet, care se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit și a explodat duminică în comitatul Palm Beach, statul american Florida, au anunțat autoritățile, citate de CNN.

Autoritățile nu au identificat cele nouă persoane care se aflau la bordul avionului și nici nu au precizat câte dintre acestea erau pasageri și câte făceau parte din echipaj.

„Părea o rachetă care se prăbușea”, a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, referindu-se la accident.

Imagini dramatice cu momentul prăbușirii avionului au fost surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare.

Nu există informații privind victime la sol, dar accidentul a provocat un crater uriaș pe o porțiune de drum.

Aproximativ 600 de persoane aveau nevoie de adăpost, deoarece locul accidentului blocha intrarea într-un parc de case mobile, iar locuitorii nu puteau rămâne acolo, a declarat un oficial local.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, care a confirmat decesele oamenilor din avion, a calificat accidentul drept o „tragedie îngrozitoare”.

Accidentul este al doilea cel mai grav accident aviatic din Statele Unite în acest an, după accidentul aviatic din iunie de la Butler, Missouri, în care au murit 12 persoane, survenit în timpul unui zbor de parașutism, potrivit datelor Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor,.