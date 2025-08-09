Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane din Arad. Doi oameni au murit

Două persoane și-au pierdut viața în accidentul aviatic care a avut loc sâmbătă dimineața, a afirmat un reprezentant ISU Arad pentru HotNews. Este vorba de doi bărbați, pilotul și copilotul avionului.

„Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

Avionul a căzut în curtea Astra Vagoane din Arad. Sosite la fața locului, echipajele de prim ajutor au constatat decesul celor două persoane din avion.



„Intervenția este încheiată. A fost un accident aviatic cu un avion de mici dimensiuni care s-a prăbușit în jurul orei 11.45 în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Din nefericire, în urma evenimentului cele două persoane din interior, doi bărbați, au prezentat leziuni incompatibilie cu viață. Decesul a fost constatat de către echipajele medicale”, a declarat Ruxandra Klein, purtător de cuvânt al ISU Arad, pentru HotNews.

Nu au fost persoane în curtea societății care să fie afectate de căderea avionului, singurele victime sunt pilotul și copilotul care au decedat.



Poliția face cercetări la fața locului. Cauzele producerii accidentului vor fi stabilite în urma anchetei.

La fața locului, au intervenit forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului au fost trimise şi trei ambulanţe SAJ.