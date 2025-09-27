Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit lângă o unitate militară din Iași

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare din municipiul Iași, iar primele informații arată că cele două persoane aflate la bord au supraviețuit, scrie Ziarul de Iași.

La fața locului au fost direcționate, în regim de urgență, autospeciale de descarcerare și mai multe echipaje de Ambulanță.

Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente și sunt evaluate medical de echipajele aflate la fața locului, scrie Ziarul de Iași.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile competente vor stabili împrejurările producerii accidentului, mai notează publicația locală.