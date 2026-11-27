Aeronava decolase joi seară din Edinburgh, dar la doar câteva minute după ce s-a ridicat de la sol s-a auzit o bubuitură puternică, iar piloții au cerut aterizarea imediată.

Avionul, un Airbus A321neo, zbura către Aeroportul Gatwick din Londra și a decolat în jurul orei locale 20:45. La scurt timp, echipajul a oprit urcarea la circa 1.500 de metri altitudine și a transmis codul internațional de urgență generală, scrie presa britanică.

Sistemele de bord au semnalat o pană la motorul stâng și temperaturi ridicate ale gazelor, iar piloții l-au oprit ca măsură de precauție, potrivit Daily Mirror.

Datele platformei FlightRadar24 arată că aeronava a făcut mai multe bucle în aer în apropierea aeroportului din Edinburgh înainte de a primi permisiunea să coboare.

Pe aeroport au fost mobilizate echipaje de poliție și pompieri, iar câteva drumuri din jur au fost închise temporar. Avionul a aterizat în siguranță după aproximativ 53 de minute de la decolare, fără ca cineva să fie rănit.

Bubuitura, auzită și de oamenii de la sol

Zgomotul puternic, descris ca o „explozie”, nu a fost auzit doar de cei aflați la bord. O cameră video montată la ușa unei locuințe din zona Livingston, aflată pe culoarul de zbor la vest de Edinburgh, a surprins bubuitura în momentul în care avionul trecea deasupra localității.

Imaginile, a căror autenticitate nu a fost confirmată oficial de autorități, au fost distribuite ulterior pe platforma X.

Footage shared with Flightdrama captures a loud bang believed to be associated with the easyJet Airbus A321neo that declared an emergency shortly after departing Edinburgh this evening. ACARS messages indicate an engine stall followed by the shutdown of its left engine. 🎥 Credit: @jenzzo on X — Flightdrama (@flightdrama) November 26, 2026

Ce a transmis EasyJet

Reprezentanții EasyJet au confirmat pentru Daily Mirror că zborul a revenit la Edinburgh din cauza unei „probleme tehnice”.

„Aeronava a aterizat normal și a fost întâmpinată de serviciile de urgență, conform procedurilor și strict ca măsură de precauție”, a declarat compania, care a precizat că pasagerii au fost preluați de un alt avion pentru a-și continua drumul spre Londra.