Un băiețel de cinci ani care se întorcea de la școală a fost ridicat de ICE în Minnesota și dus într-un centru de detenție

Serviciul de aplicare a legilor privind migrația din SUA (ICE) a reținut marți un băiat de cinci ani din Minnesota în timp ce se întorcea acasă de la școală și l-a transportat împreună cu tatăl său la un centru de detenție din Texas, au spus oficialiii școlii, citați de The Guardian.

Preșcolarul Liam Ramos și tatăl său au fost reținuți în timp ce se aflau în fața casei lor, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, directorul districtului școlar din Columbia Heights, o suburbie a orașului Minneapolis.

Liam, care a împlinit recent cinci ani, este unul dintre cei patru copii din districtul școlar care au fost reținuți de agenții federali de imigrare în timpul valului de represiuni al administrației Trump în regiune în ultimele două săptămâni, potrivit sursei citate.

Liam și tatăl său tocmai ajunseseră acasă când au fost reținuți, potrivit unei reprezentante a școlii, Zena Stenvik,, care a declarat că s-a dus cu mașina la domiciliul lor când a aflat de rețineri.

„Au folosit un copil ca momeală”

Când a ajuns, Stenvik a spus că mașina tatălui era încă pornită, iar tatăl și fiul fuseseră deja reținuți. Un agent l-a scos pe Liam din mașină, l-a condus pe băiat la ușa din față și i-a spus să bată la ușă și să ceară să fie lăsat să intre, „pentru a vedea dacă mai era cineva acasă – practic folosind un copil de cinci ani ca momeală”, a declarat inspectorul școlar într-un comunicat.

Stenvik a spus că un alt adult care locuia în casă se afla afară în timpul incidentului și a cerut să aibă grijă de Liam, astfel încât băiatul să poată evita reținerea, dar i s-a refuzat solicitarea.

Fratele mai mare al lui Liam, elev de gimnaziu, a venit acasă 20 de minute mai târziu și a constatat că tatăl și fratele său dispăruseră, a spus Stenvik. Doi directori de școli din district au sosit și ei la domiciliu pentru a oferi sprijin.

Marc Prokosch, avocatul familiei, a declarat că familia are un dosar de azil în curs și a prezentat documente care arată că tatăl și fiul au sosit în SUA printr-un punct de intrare, adică un punct oficial de trecere a frontierei.

„Familia a făcut tot ce trebuia să facă în conformitate cu regulile stabilite. Nu au venit aici ilegal. Nu sunt infractori”, a spus el.

Avocatul a declarat că nu există niciun ordin de deportare împotriva lor și crede că tatăl și fiul sunt împreună în detenție.