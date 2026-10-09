Un bărbat a fost prins pe aeroport cu 10 păsări vii ascunse în lenjeria intimă. Ce l-a dat de gol

Un bărbat care a încercat să scoată ilegal din Cuba 10 păsări a fost arestat după ce Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor a descoperit păsările ascunse în tuburi de plastic în lenjeria sa intimă, au declarat procurorii federali, relatează ABC News.

Alberto Hernandez Castillo a sosit duminică la Aeroportul Internațional din Miami, după ce a declarat că se afla în vizită la familia sa din Cuba, potrivit documentelor judiciare ale Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul Sudic al Floridei.

Bărbatul a declarat că nu a adus în SUA niciun animal sau specie sălbatică în urma călătoriei sale. Cu toate acestea, agenții „au observat o umflătură inexplicabilă în partea din față a zonei pelvisului/taliei și au remarcat că părea agitat”, potrivit documentelor judiciare.

WILD FIND: CBP officers at Miami International Airport discovered 10 live birds hidden inside a traveler’s underwear after noticing an "unexplained bulge" around his waist and pelvic area during a customs inspection. Alberto Hernandez Castillo arrived on a flight from Havana, Cuba, and had signed a customs declaration stating he was not bringing animals or wildlife into the U.S. Officers found six clear cylindrical containers wrapped in tape and tucked inside black pockets sewn into his underwear, holding eight yellow-faced grassquits and two blue grosbeaks. Full story here https://t.co/wh7EwLawui — Fox News Lifestyle (@FoxNewsLife) October 7, 2026

Polițiștii l-au dus pe apoi într-o zonă securizată și i-au făcut o percheziție corporală, moment în care au descoperit șase tuburi de plastic cusute în lenjeria sa intimă, în care se aflau păsări vii, a declarat procurorul federal.

Potrivit anchetatorilor, opt dintre păsări erau pitulici cu fața galbenă, iar două erau ciocănitori albastre.

Hernandez Castillo le-a spus polițiștilor că păsările erau destinate „uzului personal”. Procurorul federal a declarat că acesta a fost pus sub acuzare pentru contrabandă cu mărfuri în SUA. Serviciul pentru Pescuit și Faună Sălbatică al SUA a anunțat, de asemenea, că investighează incidentul.