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Actualitate

Un bărbat a fost prins pe aeroport cu 10 păsări vii ascunse în lenjeria intimă. Ce l-a dat de gol

Ramona Ciobanu
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Un bărbat care a încercat să scoată ilegal din Cuba 10 păsări a fost arestat după ce Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor a descoperit păsările ascunse în tuburi de plastic în lenjeria sa intimă, au declarat procurorii federali, relatează ABC News.

Alberto Hernandez Castillo a sosit duminică la Aeroportul Internațional din Miami, după ce a declarat că se afla în vizită la familia sa din Cuba, potrivit documentelor judiciare ale Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul Sudic al Floridei.

Bărbatul a declarat că nu a adus în SUA niciun animal sau specie sălbatică în urma călătoriei sale. Cu toate acestea, agenții „au observat o umflătură inexplicabilă în partea din față a zonei pelvisului/taliei și au remarcat că părea agitat”, potrivit documentelor judiciare.

Polițiștii l-au dus pe apoi într-o zonă securizată și i-au făcut o percheziție corporală, moment în care au descoperit șase tuburi de plastic cusute în lenjeria sa intimă, în care se aflau păsări vii, a declarat procurorul federal.

Potrivit anchetatorilor, opt dintre păsări erau pitulici cu fața galbenă, iar două erau ciocănitori albastre.

Hernandez Castillo le-a spus polițiștilor că păsările erau destinate „uzului personal”. Procurorul federal a declarat că acesta a fost pus sub acuzare pentru contrabandă cu mărfuri în SUA. Serviciul pentru Pescuit și Faună Sălbatică al SUA a anunțat, de asemenea, că investighează incidentul.