Un bărbat arestat după ce a înghițit un ou Fabergé într-un magazin de bijuterii e „monitorizat constant” de poliție, care așteaptă ca dovada să apară

Un bărbat a fost inculpat pentru furt după ce ar fi înghițit un pandantiv în valoare de 19.300 de dolari într-un magazin de bijuterii din Noua Zeelandă, relatează revista People.

Autoritățile au fost chemate la magazinul Partridge Jewellers din centrul orașului Auckland vinerea trecută în jurul orei 15:30, în urma unor informații potrivit cărora un bărbat ar fi înghițit un pandantiv „Fabergé James Bond Octopussy”.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost arestat la scurt timp și se află în prezent în custodie, potrivit BBC.

„Echipa de patrulare a orașului Auckland a intervenit câteva minute mai târziu, arestându-l pe bărbat în interiorul magazinului”, a declarat Grae Anderson, comandantul poliției pentru zona centrală a orașului, într-un comunicat citat de The Guardian.

„La momentul arestării, acesta a fost supus unei evaluări medicale, iar un ofițer a fost desemnat să îl monitorizeze constant”, a adăugat el. „În acest stadiu, pandantivul nu a fost recuperat”, a informat Anderson.

Oul Fabergé e dintr-o serie de doar 50 de bijuterii inspirate de un film „James Bond”

Oul Fabergé în cauză este alcătuit din 183 de diamante albe și 2 safire albastre, conform site-ului bijutierului. Odată deschis, acesta dezvăluie o caracatiță din aur de 18 carate. Având inscripția „007”, obiectul a fost numit după filmul Octopussy din seria James Bond, lansat în 1983.

„Obiectul Fabergé x 007 Limited Edition Octopussy Egg, realizat manual, este limitat la doar 50 de piese numerotate la nivel mondial și are o înălțime de 8,4 cm, fiind confecționat din aur galben de 18 carate și pictat manual cu un email verde intens, ales special pentru asemănarea cu emailul folosit pe oul Fabergé prezentat în filmul Octopussy”, se arată în descriere.

Suspectul a fost acuzat de asemenea de furtul unui iPad din același magazin, mai devreme în cursul lunii noiembrie. Următoarea sa înfățișare în instanță este programată pentru 8 decembrie.