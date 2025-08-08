Un bărbat care a creat un lanț de restaurante cu tema Donald Trump riscă să fie deportat din SUA

Roland Beainy, un tânăr de 28 de ani originar din Liban care este proprietarul unui grup de restaurante din Texas care îl celebrează pe Donald Trump, este anchetat de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE), potrivit EuroNews.com.

Lansat în 2020 în Bellville, Texas, restaurantul Trump Burger a fost creat ca un gest de apreciere față de președinte și ca o scuză pentru a vinde chifle de burger cu sigla Trump. Apoi, Roland Beainy și-a extins afacerea și a inclus patru restaurante în stat, toate cu tematică politică.

În prezent, ICE, agenția controversată care joacă un rol central în intensificarea măsurilor restrictive ale lui Donald Trump în materie de imigrație, l-a luat în vizor pe Beainy. El riscă expulzarea din cauza statutului său de rezident permanent, pe fondul acuzațiilor că ar fi furnizat informații false în cererea de imigrare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne a confirmat că Beainy este anchetat, declarând pentru Newsweek că guvernul „nu tolerează fraudele în materie de imigrare”.

Beainy ar fi intrat în SUA în 2019 și susține că deține 50% din lanțul de restaurantele Trump Burger.

El a fost reținut la începutul acestui an, înainte de a fi eliberat pe cauțiune în așteptarea procedurilor de imigrare.

Departamentul pentru Securitate Internă susține că Beainy a solicitat statutul legal prin intermediul unei femei cu care pretindea că s-a căsătorit. Cu toate acestea, autorotățile spun nu există dovezi că Beainy a locuit cu femeia în timpul presupusei căsătorii.

Audierea lui Beainy în materie de imigrație este programată pentru 18 noiembrie în Houston, Texas.