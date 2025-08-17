Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea

Un american de 60 de ani a fost spitalizat trei săptămâni după ce a înlocuit sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de la ChatGPT, transmite Economic Times.

Bărbatul a ajuns la spital cu paranoia, halucinații și a primit diagnosticul de bromism – o afecțiune atât de rară astăzi, încât este mai probabil să fie găsită în manualele medicale victoriene decât în clinicile moderne, notează sursa citată.

Cazul său a fost publicat pe 5 august în revista de specialitate Annals of Internal Medicine Clinical Cases. Conform raportului, bărbatul a apelat la ChatGPT pentru sfaturi privind înlocuirea clorurii de sodiu din dieta sa.

Chatbot-ul cu inteligență artificială i-ar fi sugerat bromură de sodiu – o substanță chimică asociată mai frecvent cu întreținerea piscinei decât pentru consumul alimentar.

Paranoia, insomnie, halucinații

Bărbatul, care nu avea antecedente psihiatrice sau medicale majore, a urmat recomandarea AI timp de trei luni, cumpărând bromură de sodiu online. Scopul său era să elimine complet clorura de sodiu din mesele sale, inspirat de studiile anterioare pe care le citise despre aportul de sodiu și riscurile pentru sănătate.

Când a ajuns la Urgențe, a spus că a fost otrăvit de vecin. Însă rezultatele analizelor de laborator au relevat niveluri anormale de electroliți, inclusiv hipercloremie și un deficit anionic negativ, ceea ce i-a determinat pe medici să suspecteze bromismul.

În următoarele 24 de ore, starea sa s-a înrăutățit. Paranoia și halucinațiile s-au intensificat, încât bărbatul a necesitat internare psihiatrică involuntară. Medicii au aflat ulterior că a suferit și de oboseală, insomnie, acnee facială, ataxie subtilă și sete excesivă, toate compatibile cu toxicitatea bromurii.

Ce este bromismul

Bromismul, o intoxicație cronică cu brom, era comun la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900, când sărurile de bromură erau prescrise pentru afecțiuni diverse, de la dureri de cap la anxietate. În punctul său culminant, acesta a reprezentat până la 8% din internările în spitalele de psihiatrie.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a eliminat treptat bromura din produsele ingerabile între 1975 și 1989, ceea ce face ca aceste cazuri moderne să fie rare. Bromura se acumulează treptat în organism, ducând la simptome neurologice, psihiatrice și dermatologice.