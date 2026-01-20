Un bărbat din Bacău a fost înștiințat de o instituție a statului că este mort și pierde niște drepturi. „S-a produs eroarea de redactare”

Un bărbat din localitatea Valea Seacă a fost surprins să afle că nu mai e în viață, când a primit un document din partea Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Bacău prin care era înștiințat că a pierdut anumite drepturi în urma decesului, scrie Agerpres. Instituția s-a apărat spunând că s-a produs o „eroare” de redactare.

Pățania a fost prezentată chiar de bărbatul care a primit hârtia. Eugen Popa e a făcut haz de necaz.

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug”, a scris, pe pagina de socializare, Eugen Popa.

El a continuat în aceeași notă ironică și a spus că această situație este din cauza faptului că nu s-a sincronizat în timp cu sistemul.

„Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic, însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia. Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin. Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional”, a mai spus băcăuanul.

Reprezentanții DGASPC Bacău au precizat că actul emis de instituție conține erori de redactare.

„Facem precizarea că, începând cu data de 1 decembrie 2025, ca urmare a procedurii de reevaluare prevăzută de Ordinul nr. 312/2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58^3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, domnul P.E. nu se mai încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006. În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit să îl înștiințăm că dreptul la rovinieta gratuită a încetat. Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizării termenului «deces» în locul mențiunii corecte «neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării»”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău, Elena Emilia Sorana Colțănel.

Aceasta a adăugat că documentul emis de DGASPC Bacău nu produce efecte juridice, documentul având caracter strict informativ către persoana în cauză.

În ceea ce privește eroarea produsă, conducerea instituției a demarat o anchetă internă.