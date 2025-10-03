Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat terorist. El a testat două dispozitive explozive pe care le-a făcut singur, anunță DIICOT

Un bărbat de 33 de ani din judeţul Bistriţa – Năsăud a fost reținut într-un dosar în care este cercetat pentru acte de terorism, după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi, anunță DIICOT. Anchetatorii spun că el s-a documentat pe site-uri de propagandă teroristă cu intenția de a comite un atentat.

„La data de 2 octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Bistriţa- Năsăud au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat şi testat în locuinţa proprie şi în împrejurimile acesteia”, a transmis DIICOT, citată de News.ro.

Bărbatul a vizitat mai multe site-uri pentru a se documenta cu privire la fabricarea şi folosirea de explozivi, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici şi metode specifice de săvârşire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti şi săvârşi un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane şi inducerea unei puternice stări de panică în rândul populaţiei, au precizat anchetatorii.

De asemenea, în intervalul august – 02.10.2025, bărbatul a produs alte 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite şi ridicate de la locuinţa sa.

Ce a găsit DIICOT la locuința sa, în timpul perchezițiilor

Actele de urmărire penală efectuate au mai relevat că, în perioadele 2022-mai 2025 şi august 2025- 02.10.2025, pentru atingerea obiectivului propus, el a deţinut în locuinţa sa materii explozive sau inflamabile destinate producerii de dispozitive explozive artizanale.

În cursul percheziţiei efectuate la domiciliul său au fost identificate şi ridicate mai multe recipiente conţinând diferite substanţe, precum şi peste 630 de materiale pirotehnice şi explozive de tip petardă.

„Cercetările efectuate, precum şi percheziţia informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deţinute de inculpat, au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă şi a deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare”, a sublniat DIICOT.

Investigarea acestor aspecte s-a realizat în cooperare cu Serviciul Român de Informaţii, autoritate naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului.

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.