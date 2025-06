Un bărbat din Sibiu a donat un număr record de sânge în ultimii 25 de ani: „Am zis să fac un bine, să salvez vieţi”

Mesajul celui mai activ donator al Centrului de Transfuzii Sibiu, un bărbat de 46 de ani, a fost publicat sâmbătă, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, de DSP Sibiu.

Este vorba de Petru Fehervari, un bărbat în vârstă de 46 de ani din Sibiu, care este donator voluntar al centrului sibian de transfuzie sanguină încă din anul 1999. În ultimii 25 de ani, el a donat de 136 de ori, ceea ce înseamnă, conform calculelor care iau în considerare donarea standard, 54,4 litri de sânge donat, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, citată de News.ro.

”Am zis să fac un bine, să salvez vieţi, pentru asta am ales să donez. Ştiu cât de important e să fie sânge disponibil atunci când e nevoie. Am donat mereu, m-au sunat şi de acasă când a fost nevoie. Mă simt împlinit, simt că e important să ajut. Nu am fost niciodată în calitate de beneficiar de transfuzie dar am avut nevoie pentru tata şi pentru o verişoară. Sper să doneze cât mai multă lume pentru că implicarea face diferenţa”, a declarat bărbatul.

DSP Sibiu a publicat sâmbătă statistici care arată că la nivelul judeţului Sibiu, în cursul anului trecut au donat sânge peste 8 mii de persoane. Cantitatea de sânge recoltat de la un singur donator variază între 200 de mililitri (pentru trombocite prin afereză) şi 400 de mililitri în cazul donării standard.

O pungă de sânge poate salva până la trei vieţi. Într-un an, un bărbat poate dona de cel mult cinci ori, iar o femeie de maximum patru ori.

Astăzi, 14 iunie, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, la Centrul de Transfuzii Sibiu are loc o amplă campanie de donare.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate pe care le oferă donarea de sânge, donatorii beneficiază şi de sprijin material constând în carduri de bonuri în valoare de 280 de lei pentru fiecare donare, carduri care pot fi folosite ulterior pentru achiziţia de alimente.

Sursa foto principală: Dreamstime.com