Un bărbat din SUA a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trimiterea de arme în Coreea de Nord

Un cetățean chinez a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru contrabandă cu arme de foc și alte articole militare în Coreea de Nord, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA, citat de BBC

Shenghua Wen, în vârstă de 42 de ani, a primit aproximativ 2 milioane de dolari de la oficiali nord-coreeni pentru a expedia articolele din California, potrivit unui comunicat al agenției.

Locuitor al orașului Ontario, California, Wen este deținut din decembrie 2024. El a pledat vinovat în iunie pentru conspirație la încălcarea Legii Internaționale privind Puterile Economice în Situații de Urgență și pentru că este agent ilegal al unui guvern străin.

Cazul lui Wen scoate la iveală diversele modalități prin care Coreea de Nord eludează sancțiunile internaționale privind comerțul său cu arme.

Descriindu-l pe Wen drept „străin ilegal”, departamentul de justiție a declarat că acesta a intrat în SUA cu o viză de student în 2012 și a rămas în țară după expirarea vizei sale, în decembrie 2013.

„Înainte de a intra în Statele Unite, Wen s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului Coreei de Nord la o ambasadă nord-coreeană din China”, a declarat agenția. „Acești oficiali guvernamentali i-au ordonat lui Wen să achiziționeze bunuri în numele Coreei de Nord.”

Potrivit departamentului de justiție, doi oficiali nord-coreeni l-au contactat pe Wen prin intermediul unei platforme de mesagerie online în 2022 și i-au spus să introducă ilegal arme de foc și alte bunuri din SUA în Coreea de Nord.

În 2023, el a expediat cel puțin trei containere cu arme de foc din portul Long Beach către China, destinația lor finală fiind Coreea de Nord. El a furnizat informații false privind exportul conținutului containerului.

Un astfel de container, despre care acesta declarase că transporta un frigider, a ajuns la Hong Kong în ianuarie 2024 înainte de a fi trimis la Nampo, Coreea de Nord.

De asemenea, a cumpărat o afacere cu arme de foc în Houston cu bani de la un contact nord-coreean și a transportat armele din Texas în California, unde urma să fie expediate.

În septembrie anul trecut, Wen a cumpărat aproximativ 60.000 de cartușe de calibrul 9 mm, cu intenția de a le expedia în Coreea de Nord.

Autoritățile americane au mai declarat că Wen a obținut „tehnologie sensibilă” pe care intenționa să o trimită în Coreea de Nord, cum ar fi un dispozitiv de identificare a amenințărilor chimice și un receptor portabil de bandă largă.

„Wen a recunoscut în acordul său de recunoaștere a vinovăției că, în toate momentele relevante, știa că era ilegal să trimită arme de foc, muniție și tehnologie sensibilă către Coreea de Nord”, a declarat Departamentul de Justiție.

În baza sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU, Coreei de Nord i se interzice să comercializeze arme și echipamente militare. SUA a impus, de asemenea, propriile sancțiuni Coreei de Nord din cauza activităților sale nucleare și legate de rachete balistice.

Însă Coreea de Nord a dezvoltat modalități de a ocoli sancțiunile.

În 2015, SUA au inclus pe lista neagră o firmă de transport maritim cu sediul în Singapore, acuzată că a sprijinit transporturi ilicite de arme către Coreea de Nord. În 2016, autoritățile egiptene au interceptat o navă nord-coreeană care conținea peste 30.000 de grenade care se îndreptau spre Egipt.

Și în 2023, British American Tobacco a trebuit să plătească peste 600 de milioane de dolari (445 de milioane de lire sterline) pentru vânzarea de țigări către Coreea de Nord, încălcând sancțiunile.