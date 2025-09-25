Un bărbat din Tulcea a fost reținut pentru o crimă săvârșită în 1999. Cum a fost identificat după 26 de ani prin probe ADN

Un bărbat a fost reținut după ce testele ADN l-au indicat ca autor al unei crime petrecute în urmă cu 26 de ani, în județul Tulcea, a anunțat joi Parchetul General într-un comunicat de presă. Victima era o femeie de 75 de ani, ucisă în propria locuință, în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi intrat fără drept în casa victimei, unde ar fi agresat-o sexual, prin violență. Pentru a o împiedica să alerteze vecinii, acesta ar fi continuat să o lovească, provocându-i răni grave care i-au fost fatale. Femeia a fost găsită dimineața, dezbrăcată, sub un pat metalic din locuință.

Identificat prin probe ADN după mai bine de două decenii

Potrivit Parchetului, identificarea a fost posibilă datorită unei expertize genetice efectuate pe urmele biologice ridicate de la locul crimei în 1999, comparate cu profilul genetic al inculpatului aflat în baza de date a Sistemului Național de Date Genetice Judiciare.

„Menționăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Intitutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, se arată în comunicatul de presă citat.

Bărbatul va fi dus în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat.