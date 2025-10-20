Un bărbat s-a îmbrăcat în asistentă medicală și a lucrat câteva luni într-un spital din Marea Britanie: „Numele meu este Joyce, dar sunt bărbat”

Un bărbat din Nigeria a împrumutat identitatea unei prietene pentru a îngriji pacienți grav bolnavi în secția de urgențe a unui spital din Marea Britanie, scrie Daily Mail.

Lucius Njoku, în vârstă de 33 de ani, a folosit în mod fraudulos numele asistentei medicale Joyce George pentru a lucra ca asistent medical la spitalul Countess of Chester din Chester.

Njoku nu a fost descoperit de colegi, în ciuda faptului că purta ecusonul NHS al femeii, cu o fotografie clară, se arată în documentele tribunalului din Chester.

Timp de două luni, între februarie și aprilie, el a spălat și îmbrăcat pacienții și a efectuat observații.

A fost descoperit abia când un pacient suspicios l-a confruntat pe Njoku, iar escrocul a strigat: „Numele meu este Joyce, dar sunt bărbat”.

El a primit o pedeapsă de 16 săptămâni de închisoare cu suspendare pe 12 luni, plus 80 de ore de muncă neremunerată. De asemenea, trebuie să plătească 239 de lire sterline (echivalentul a circa 1500 de lei) pentru cheltuieli și suprataxe.