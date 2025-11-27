Un bătrân blocat la etajul 31 în unul dintre blocurile care ard de peste 24 de ore în Hong Kong a fost scos în viață

Pompierii încă se luptă să stingă flăcările la complexul rezidențial din Hong Kong, care au izbucnit miercuri la prânz și continuă să-i caute pe locatarii dispăriți în cel mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii. Joi dimineață, ei au reușit să salveze un bărbat în vârstă dintr-una dintre clădirile în flăcări, transmite CNN.

„Facem tot posibilul și nu vom renunța la nicio șansă de a salva vieți”, a declarat Wong Ka Wing, director adjunct al Serviciilor de Pompieri, într-o conferință de presă joi după-amiază.

În această dimineață, pompierii au salvat „cu succes un bărbat în vârstă din vestibulul de la etajul 31 al clădirii afectate”, a spus el, adăugând că bărbatul a fost transportat la spital.

Wong a declarat că pompierii continuă să se confrunte cu condiții dificile în interiorul blocurilor din cauza temperaturilor ridicate și a schelelor din bambus prăbușite și lucrează nivel cu nivel.

„Este foarte dificil pentru noi”, a spus Wong.

Incendiul care a cuprins mai multe blocuri înalte dintr-un complex de apartamente din Hong Kong s-a soldat cu cel puțin 55 de morți.

Complexul era în renovare și înconjurat de schele din bambus și plase de siguranță. Trei bărbați care lucrau pentru o companie de construcții au fost arestați sub suspiciunea de omor din culpă în legătură cu incendiul. Poliția i-a acuzat pe cei trei de „neglijență gravă”.