„Un Black Friday politic permanent”. Premierul spaniol Pedro Sanchez acuză dreapta că „vinde democrația”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, care este și secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc (PSOE, aflat la guvernare), a acuzat sâmbătă dreapta că se află într-un „Black Friday” perpetuu, în care lichidează principii și servicii publice și scoate la vânzare democrația pentru a ajunge la putere, informează EFE, conform Agerpres.

Într-un discurs în fața Consiliului Internaționalei Socialiste, reunită sâmbătă la Valletta, capitala Maltei, Sanchez a declarat că „pentru conservatori, Black Friday nu este doar o zi, este o metodă politică, o stare de spirit permanentă”.

Sanchez, președintele Internaționalei Socialiste – o organizație care reunește peste 100 de partide social-democrate din întreaga lume – a subliniat că dreapta tradițională și-a abandonat valorile pentru a evita pierderea de voturi în favoarea extremei drepte și a subliniat că „doar social-democrația are răspunsuri care funcționează în viața reală”.

Prin urmare, Sanchez a calificat stânga drept singura busolă care încă indică demnitatea, dreptatea și egalitatea și a transmis un mesaj de încredere în fața ascensiunii extremei drepte.

În opinia sa, istoria nu este scrisă de algoritmi, ci de cetățeni, Sanchez menționând victoria lui Zohran Mamdani la primăria metropolei americane New York ca exemplu al modului în care cei care oferă speranță, nu frică, pot câștiga.

„Dificultățile nu ar trebui să ne conducă la disperare. Indiferent cât de întunecată este iarna, primăvara vine întotdeauna, iar primăvara are un nume: numele socialismului”, a susținut Sanchez, care a promis să continue să lucreze pentru unitatea familiei socialiste internaționale.

În opinia sa, social-democrații sunt în avangarda unui nou început care „aduce speranță și îmbunătățește viețile”, deoarece cu ei „oamenii trăiesc mai bine, societățile sunt mai stabile, iar democrațiile sunt puternice”.

„Își spun patrioți și liberali, dar legiferează doar pentru elite”

El a subliniat că, totuși, dreapta crede că poate controla extrema dreaptă și a normalizat-o prin aducerea ei în guverne și copierea ideilor și tacticilor acesteia, dar exponenții dreptei au ajuns să fie „absorbiți”.

Sanchez a adăugat că, pe măsură ce reprezentanții extremei drepte preiau puterea, se văd prinși în contradicții, deoarece își spun patrioți și liberali, dar sunt „vânduți” multinaționalelor și „demontează” normele dreptului internațional și spun că guvernează pentru cetățeni, dar legiferează „doar pentru elite”.

De asemenea, Sanchez a avertizat că, pentru a-și atinge obiectivele, extrema dreaptă „nici măcar nu trebuie să guverneze. Pur și simplu stă deoparte și privește cum conservatorii vând la bucată tot ceea ce s-a construit”.

În acest sens, premierul spaniol a avertizat că stânga se confruntă cu patru provocări: schimbările climatice, inegalitatea, egalitatea de gen și menținerea păcii.

În ceea ce privește ultimul aspect, Sanchez și-a reiterat sprijinul pentru o soluție justă care să-i includă pe palestinieni în toate fazele negocierilor și să consolideze mișcarea progresistă din Israel.

„Două state, o pace”, a declarat premierul spaniol.

Sanchez a reafirmat angajamentul Internaționalei Socialiste și față de Ucraina și față de o pace justă și durabilă care să garanteze securitatea și integritatea teritorială, care, a insistat el, „pot fi realizate doar cu ei (cu ucrainenii – n.r.) și cu Europa la masă”.