Un bogat consilier general PSD de la Capitală, noul director al televiziunii lui Florentin Pandele. Metropola TV are datorii la ANAF

Compania Publivol Creativ SA, înființată special pentru a controla Metropola TV, televiziunea de casă a edilului Florentin Pandele, are un nou director general, scrie Pagina de Media.

Este vorba despre Dan Cristian Popescu, consilier general în Primăria Capitalei din partea PSD şi fost candidat la Primăria Sectorului 2.

Pe lângă Metropola TV, Popescu va coordona și radioul Sport Total FM și panourile cu reclamele outdoor din Voluntari.

Televiziunea va fi relansată axată pe actualitate. „Mandatul meu este de un an de zile, timp în care trebuie să îmbunătăţesc audienţele şi situaţia economică”, a declarat Popescu.

Foto: Goorge Călin/Inquam Photos

El a precizat că nu se vor face nici angajări, nici disponibilizări. „În prezent postul are un singur buletin de ştiri, la ora 18.00. Este prea puţin. Va fi cel puţin încă unul. Vom încerca o îmbunătăţire a grilei de programe, să fim mai ancoraţi în realităţile Metropolei”, a declarat noul director general.

Traiectoria politică a lui Dan Cristian Popescu

Dan Cristian Popescu a fost deputat PSD, viceprimar al Sectorului 2 PNL, dar a trecut și prin PNȚCD și Forța Civică, potrivit Buletin de București. Din 2024 este consilier general al CGMB din partea PSD. Conform declarației sale de avere, deține opt apartamente, dintre care cinci în București și trei în Florida, o casă, patru terenuri, un Lexus și o colecție de bijuterii și ceasuri în valoare de peste 250.000 de euro. A declarat venituri substanțiale din chirii, dobânzi și dividende.

A încercat să candideze anul trecut ca independent la Primăria Capitalei, însă BEM i-a respins candidatura pentru că „întrunirea în cadrul aceleiași persoane, simultan, atât a calității de consilier general al Consiliului General al Municipiului București din partea Partidului Social Democrat, cât și a calității de candidat independent nu este posibilă în cadrul aceluiași proces electoral”.

În urmă cu peste 20 de ani a fost director de dezvoltare în compania care opera B1 TV, înainte ca Sorin Oancea să intre în acţionariat, potrivit Pagina de Media.

Datoriile companiei care controlează Metropola TV

Popescu spune că preşedintele Consiliului de Administraţie, Gheorghe Robert, i-a lansat propunerea de a prelua conducerea companiei care controlează Metropola TV, care înregistrează pierderi încă de la înființare, atingân un apogeu în 2024, când a raportat o gaură de 6,5 milioane de lei.

Compania Publivol Creativ SA este finanțată din taxele și impozitele plătite de cetățenii din orașul Voluntari, care este condus de Florentin Pandele de mai bine de două decenii.

Popescu susține că vrea să aducă și alte surse de venit pentru a scăpa de dependența finanțării din bani publici.

„Un obiectiv al meu este cel puţin să reduc dependenţa de bugetul public, să devină sustenabilă comercial. Măcar să o reduc, dacă nu se poate renunţa la această dependenţă”, a mai spus Popescu pentru Pagina de Media.

Datele financiare ale companiei pentru 2025 încă nu sunt publice, dar Popescu a admins că situația nu este „strălucită”.

„Avem nişte restanţe la ANAF, dar sunt într-o limită gestionabilă”, a mai spus consilierul general.