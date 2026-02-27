Un business care susține peste 11.400 de locuri de muncă în România

Primul studiu local realizat de McDonald’s împreună cu Oxford Economics

Primul studiu local realizat de McDonald’s împreună cu Oxford Economics evidențiază rolul companiei în susținerea economiei locale prin angajări, investiții și parteneriate locale.

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, a publicat rezultatele primului studiu local de impact socioeconomic realizat în colaborare cu Oxford Economics, aferent anului 2024.

Potrivit analizei Oxford Economics, în 2024, activitatea McDonald’s în România a generat o contribuție totală de 1,79 miliarde lei la PIB-ul României, prin impact direct, indirect și indus.

Pentru fiecare 1 milion de lei generați direct de McDonald’s în PIB, economia României a beneficiat de încă 1,1 milioane de lei prin efecte indirecte și induse.

„Studiul nostru arată rolul pe care McDonald’s îl joacă în susținerea comunităților locale din România, prin crearea de locuri de muncă, investiții în dezvoltare și colaborarea cu furnizori locali”, a declarat Stephen Foreman, Associate Director, Oxford Economics.

Compania a generat taxe în valoare de 481 milioane de lei, echivalentul salariilor anuale pentru aproximativ 4.580 de cadre didactice din învățământul primar.

„Dincolo de cifre, impactul McDonald’s se vede în comunitățile locale, prin locurile de muncă pe care le oferim și prin parcursurile profesionale pe care mulți angajați le construiesc pe termen lung în cadrul companiei. Ne propunem să fim un loc deschis pentru toți cei care ne trec pragul, să oferim experiențe care aduc momente de bucurie clienților noștri și să susținem comunitățile acolo unde este nevoie, inclusiv ca partener de misiune pentru Fundația pentru Copii Ronald McDonald. Investițiile solide în dezvoltarea rețelei, parteneriatele locale, crearea de noi oportunități profesionale și implicarea în proiecte sociale rămân prioritare și în viitor.”, a declarat Valentin Truță, director general al Premier Restaurants România.

Investiții consistente și parteneriate locale solide

În 2024, McDonald’s a direcționat aproximativ 605 milioane de lei către parteneri din România.

De asemenea, 135 milioane de lei – reprezentând 12% din totalul cheltuielilor cu furnizorii – au fost investiți în restaurante noi și modernizări, consolidând angajamentul companiei față de dezvoltarea pe termen lung a pieței locale.

Peste 11.400 de locuri de muncă susținute

McDonald’s susține peste 11.400 de locuri de muncă în România, atât direct în restaurante, cât și indirect în industrii precum agricultură, retail, transport, construcții sau servicii profesionale.

Un angajator care investește în oameni

McDonald’s continuă să fie o rampă de lansare profesională pentru tineri, oferind oportunități de dezvoltare într-un mediu de lucru incluziv. 44% dintre angajați au vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, iar diversitatea este susținută activ, femeile reprezentând 63% din totalul echipei. Totodată, echilibrul de gen se reflectă și la nivel de leadership, unde 60% dintre pozițiile de conducere sunt ocupate de femei.

Compania a oferit peste 71.000 de ore de training și a sprijinit 1.300 de angajați în obținerea calificărilor profesionale. În plus, 86 de burse, în valoare totală de peste 446.000 lei, au fost acordate angajaților studenți.

Impact real în comunități

McDonald’s investește constant în comunitățile locale, prin inițiative care au un impact real și măsurabil. Compania susține proiecte sociale, educaționale și culturale, contribuind activ la bunăstarea comunităților în care este prezentă.

În 2024, peste 3,95 milioane de lei au fost strânși pentru Fundația pentru Copii Ronald McDonald, prin campaniile de donații, sprijinind 745 de familii cu copii aflați sub îngrijire medicală. În paralel, alte 1,8 milioane de lei au fost direcționați către festivaluri și evenimente comunitare din întreaga țară, susținând inițiative locale și experiențe care aduc oamenii împreună.

Raportul de impact economic pentru McDonald’s în România poate fi accesat aici:

Valorile reflectă anul 2024, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Estimările privind impactul au fost realizate de Oxford Economics. Contribuția la PIB, locurile de muncă și impactul fiscal includ operațiunile McDonald’s în România, precum și cheltuielile estimate în lanțul de aprovizionare cu furnizori români ale piețelor operate prin Licență de Dezvoltare Internațională incluse în acest studiu din 2026.

Articol susținut de McDonald’s în România