Un cântec despre „lipsa luminii” stârnește controverse în Ucraina. Cum a ajuns o cunoscută interpretă din țara vecină să-și prezinte public scuze pentru „un mesaj de unitate” – VIDEO

Un fragment muzical interpretat de una dintre cele mai cunoscute artiste ucrainene, Tina Karol, a declanșat o mare controversă pe rețelele sociale, obligând-o pe cântăreață să vină cu explicații și să-și prezinte public scuze.

În piesa interpretată de Tina Karol se vorbește despre „lipsa luminii” și a căldurii, în condițiile bombardamentelor frecvente și repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Deși intenția declarată a fost de a transmite un mesaj de solidaritate și unitate în condiții dificile, reacția publicului a fost, în mare parte, una critică și ironică.

Situația vine în contrast cu numeroasele cântece cu mesaj de unitate lansate după 2022, care au fost larg acceptate și susținute de public, și arată cât de sensibil a devenit spațiul public în jurul temelor legate de viața de zi cu zi în condiții de război.

În același timp, Tina Karol este cunoscută pentru susținerea puternică pe care a manifestat-o pentru armata ucraineană și poziția ei fermă pro-ucraineană în războiul Rusiei împotriva țării sale.

Clipul, publicat inițial pe platformele sociale ale artistei, o arată pe Tina Karol într-o cameră semiîntunecată, ținând o cană de ceai și interpretând versuri precum:

„Nu avem lumină, dar avem căldură.

Nu avem căldură, dar avem bunătate.

Nu avem apă, dar ne avem pe noi –

Suntem împreună, suntem o familie.

Nu avem lumină, dar avem căldură.

Și vom învinge orice rău,

Pentru că ne iubim unii pe alții

Și asta e tot, asta e tot”

(n.r. Textul a fost tradus de HotNews pentru acest articol).

„Cine a gândit că acest text ar fi potrivit acum?”

Unii critici au interpretat tonul cântecului ca pe o batjocură la adresa suferinței reale a populației, în contextul în care lipsa energiei electrice, a căldurii și a apei domină discuțiile publice din Ucraina. Mesajul a fost perceput de o parte a publicului ca fiind rupt de realitatea dură a penelor de curent, a lipsei de apă și de încălzire cu care se confruntă mulți ucraineni. Printre comentariile apărute se numără mesaje precum:

„Nu avem curent deloc… dar cel puțin avem cântece ca ăsta ca să ne râdem (sic!)”, „Cum să încălzești copilul când suntem în frig 6 ore pe zi și tu ne cânți despre bunătate?” sau „Cine a gândit că acest text ar fi potrivit acum? E ca un meme prost”.



Alții au scris în comentariile la video-ul interpretei pe TikTok: „Nu avem lumină, pentru că deputații au furat banii. Au majorat acciza, au închis granița. Nu este apă, nu pot trage apa la toaletă, dar cât timp suntem distrați de astfel de “cântăreți”, îmi dau seama că asta încă nu e tot.”

„A trebuit să sting lumina din cameră ca să pot filma clipul”.

„Nu avem lumină, nu avem căldură, nu avem nici pe ce să ne încălzim mâncarea. Dormim chiar și îmbrăcați cu gecile, iar în casă sunt +5 grade…”



Reacția artistei: „Am vrut să unesc pe toți”

Reacțiile negative au surprins-o pe artistă. Într-un video-mesaj publicat pe Instagram și Telegram, Tina Karol a recunoscut că nu a anticipat amploarea criticilor și a explicat că intenția sa a fost exact opusă: să transmită, de fapt, un mesaj de unitate în aceste momente dificile pentru mulți ucraineni.

„Am vrut să unesc pe toți cu un fragment al acestei compoziții, dar iată că i-am unit pe toți împotriva mea. A ieșit un fel de meme. Nimic, vă rog să mă iertați, deși acesta e un meme dureros pentru mine”, a declarat ea.

Artista a subliniat că piesa nu este una nouă, ci o reinterpretare a unui track mai vechi, scris în 2023 de Danylo Horodetskyi, pe care a ales să-l cânte pentru a susține un tânăr creator. De asemenea, Karol a respins categoric acuzațiile potrivit cărora cântecul ar fi fost realizat la comanda autorităților sau ca parte a unui mesaj de propagandă.

„Nu este o comandă de la autorități, nu este un ghid de propagandă. Eu nu îndeplinesc niciun fel de comenzi… Am vrut să cânt despre faptul că nu avem nimic, dar ne avem unul pe altul în aceste vremuri grele”, a mai spus Karol.



Cântăreața a mai menționat că se confruntă și ea cu pene de curent, are un generator cumpărat din fonduri proprii și că mesajul piesei este despre căldura umană, speranță și sprijin reciproc, nu despre minimalizarea dificultăților reale.

În aceste zile locuitorii Ucrainei se confruntă cu o criză energetică majoră, din cauza bombardamentelor Rusiei. Temperaturile de afară ajung și la -20 noaptea. Peste 80% din Kiev este fără curent electric, iar asta asta înseamnă că doar în capitala Ucrainei peste 2,4 milioane oameni stau în frig, din totalul populației de circa 3 milioane.