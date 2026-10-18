Un cap de porc, lăsat în fața casei lui Marius Lulea. Acesta îl acuză pe George Simion: „Îl cunosc bine” / Cum răspunde președintele AUR

Marius Lulea, co-fondator al partidului AUR, a depus o plângere la poliție duminică dimineață, după ce a găsit un cap de porc în fața locuinței sale și un afiș amenințător lipit pe contorul de gaze. Lulea a confirmat incidentul pentru G4Media și Antena 3 CNN.

„Am depus deja o plângere, în urma căreia urmează să fie deschis un dosar penal. Urmează să vină criminaliștii pentru a culege datele și probele necesare. Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul folosit, care pot permite identificarea celor responsabili. Aștept ca procurorii și instanțele de judecată să își facă datoria și am încredere deplină în instituțiile statului român. Nimeni nu trebuie intimidat pentru opiniile sale, iar libertatea de exprimare nu poate fi negociată”, a transmis Marius Lulea.

Potrivit lui Lulea, autocolante de același tip au fost lipite „în fața locuințelor mai multor persoane care au în comun opoziția publică față de George Simion”. „Aceasta este legătura pe care o pot afirma cu certitudine”, a mai spus el.

Sursa foto: G4Media

Lulea îl acuză pe Simion

Marius Lulea a precizat că l-a indicat pe liderul AUR, George Simion, drept principal suspect în plângerea penală, însă subliniază că autoritățile trebuie să stabilească adevărul.

„Îl cunosc bine pe George Simion și consider că a deraiat complet. În plângerea penală pe care am depus-o, l-am indicat drept principalul suspect în legătură cu aceste acțiuni. Aceasta este suspiciunea mea, iar autoritățile trebuie să stabilească adevărul. Nimeni nu are dreptul să transforme dezacordul politic într-o amenințare la adresa siguranței oamenilor și a familiilor lor. Libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită prin frică”, a spus el.

Lulea susține că și fostul co-președinte AUR Claudiu Târziu a reclamat, la rândul său, „prezența îndelungată, în fața sediului partidului său, a unui autoturism înregistrat pe numele AUR, pe care era montată o cameră de filmat. Dumnealui a considerat această situație o formă de intimidare și a făcut o sesizare, însă, din câte cunosc, nu au existat consecințe”.

Mai mult, Lulea a mai afirmat că George Simion ar fi încercat să intimideze o colegă parlamentară, trimițându-i fotografii în care apăreau el și respectiva femeie și cerându-i să nu se mai întâlnească cu el.

„Încearcă să mă intimideze, deja este un comportament sociopat”, a mai spus el.

Ce a răspuns George Simion

Contactat de G4Media pentru un punct de vedere în legătură cu acuzațiile lui Marius Lulea, Simion a spus: „Habar nu am. Ce colegă? Probabil o nouă formă de atac din partea tandemului Marius Lulea – Realitatea TV, ne așteptăm la orice”, a declarat liderul AUR.

Marius Lulea a devenit în ultimul an un critic al președintelui partidului, George Simion. La începutul lunii, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat că Lulea nu mai este membru al AUR pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an. În replică, Lulea a transmis dovada plății anticipate pe trei ani a cotizației de membru de partid și a cerut același lucru de la George Simion și Dan Dungaciu.