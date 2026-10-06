Unul dintre fondatorii AUR nu mai este membru de partid pentru că nu și-a plătit cotizația. „Nu avem obligația să-i anunțăm”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a confirmat marţi că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, nu mai este membru al AUR pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an, informează Agerpres.

Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.

Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.

„Din câte am înţeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat şi eu ieri (luni – n.r.) care este situaţia, se pare că domnia sa nu a plătit cotizaţia pentru o perioadă mai mare de un an şi, din acest motiv, (…) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înţeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat şi în cazul lui Marius Lulea”, a precizat Peiu, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

Senatorul AUR Cristina Dumitrescu a explicat că, în momentul în care cineva nu-şi mai plăteşte cotizaţia, se consideră de drept că nu mai este membru.

„Nu avem obligaţia să-i anunţăm, din moment ce ei nu au mai plătit, fiind clar că ei nu îşi mai doresc să fie membri. Şi atunci nu trebuie să fie anunţat cineva în momentul în care nu a mai plătit cotizaţia că nu mai este membru de drept”, a arătat Cristina Dumitrescu.

Fondator al AUR, Marius Lulea a devenit în ultimul an un critic al președintelui partidului, George Simion. Lulea a avut firma „Ideal Proiect Architecture & Engineering SRL”, unde Simion a fost director de marketing.

Într-un interviu acordat HotNews în luna septembrie, Marius Lulea susținea că AUR ar trebui să abandoneze discursul populist și să devină un partid de centru-dreapta.

„Să ne mutăm din zona de extremă dreapta, dinspre o zonă de discurs populist, spre o zonă de centru-dreapta, astfel încât, în aceste momente dificile, să identificăm soluțiile necesare pentru reformarea statului”, spunea Lulea.