Un celebru muzeu din Europa anunță că nu vrea „niciun vizitator în plus”. „Succesul ne poate distruge”

Prado nu poate fi ca „metroul la ora de vârf”, spune directorul muzeului din Madrid, citat de The Guardian.

Directorul muzeului Prado a declarat că instituția de artă din Madrid nu are nevoie de „niciun vizitator în plus” după ce a înregistrat un record de 3,5 milioane de vizitatori anul trecut, adăugând că se elaborează planuri pentru a se asigura că nu va deveni victima propriului succes, ca Luvrul din Paris.

În 2025, Prado, care găzduiește capodopere precum Las Meninas de Velázquez și Grădina plăcerilor pământești de Hieronymus Bosch, a fost vizitat de 3.513.402 de persoane, o creștere de peste 56.000 față de anul precedent. Numărul de vizitatori a crescut cu peste 816.000 în ultimul deceniu.

În timp ce unii directori de muzee ar sărbători un astfel de succes, directorul Prado, Miguel Falomir, tratează acest lucru cu prudență. „Prado nu are nevoie de niciun vizitator în plus”, a declarat el miercuri, în cadrul unei conferințe de presă. „Ne simțim confortabil cu 3,5 milioane. Succesul unui muzeu îl poate distruge, cum s-a întâmplat cu Luvru, unde unele săli au devenit suprasaturate. Important este să nu se ajungă la colaps.”

Falomir a declarat că 65% dintre vizitatorii de anul trecut au fost din străinătate și că i-ar plăcea să vadă mai mulți spanioli profitând de una dintre cele mai mari comori culturale ale țării. Printre planurile de îmbunătățire a calității vizitelor se numără optimizarea intrărilor în muzeu, regândirea dimensiunii grupurilor de vizitatori și asigurarea faptului că oamenii știu că nu au voie să facă fotografii în galerii.

Spre comparație, Luvrul a primit 8,7 milioane de vizitatori în 2024, muzeele Vaticanului 6,8 milioane, British Museum din Londra 6,5 milioane, iar Metropolitan Museum of Art din New York 5,7 milioane de vizitatori.