Un cercetător cu dublă specializare afirmă că roboții ne vor lua aproape toate locurile de muncă nu mai târziu de 2045: „Noi suntem caii, suntem aparatele foto cu film”

Dacă Adam Dorr are dreptate, roboții și inteligența artificială (A.I.) vor ajunge să domine economia globală în timpul generației noastre și vor lăsa practic întreaga umanitate fără locuri de muncă. Dorr, un expert în științe sociale și tehnologie, are o viziune categorică asupra dimensiunii, vitezei și ireversibilității unei transformări tehnologice despre care spune că va înlocui aproape toată munca umană în decurs de 20 de ani, relatează The Guardian.

Dorr conduce o echipă de cercetători care a studiat modelele schimbării tehnologice de-a lungul mileniilor și a ajuns la concluzia că valul actual alimentat de A.I. nu doar că va zgudui, ci va anihila piața muncii până în 2045. El spune că ceea ce au făcut automobilele cailor și căruțelor, electricitatea lămpilor pe gaz și aparatele foto digitale companiei Kodak sunt șabloane pentru șocul care urmează.

„Tehnologia are o nouă țintă în colimator și aceea suntem noi. E vorba de munca noastră”, subliniază acesta într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Guardian.

Dorr afirmă că, indiferent ce faci și în ce sector lucrezi mașinile vor putea îndeplini în doar o generație aceeași sarcină la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, și la o fracțiune din costuri. „Costurile scad constant, capabilitățile cresc constant. Am mai văzut acest model. Dacă pot obține același lucru sau unul mai bun la același preț sau mai mic, schimbarea devine o alegere evidentă. Noi suntem caii, noi suntem aparatele foto [cu film]”, spune cercetătorul.

Cercetătorul subliniază că viitorul nu trebuie să fie neapărat unul sumbru

În vârstă de 48 de ani, Dorr este teoretician al tehnologiei, are un doctorat în afaceri publice de la Universitatea din California, Los Angeles, și este director de cercetare la RethinkX, o organizație nonprofit înregistrată în SUA care analizează și face prognoze privind disrupțiile provocate de tehnologie.

Dorr a vorbit cu The Guardian în timpul unei vizite în Irlanda, unde a susținut un discurs la Forumul Dargan, o reuniune de două zile axată pe tranzițiile verzi și digitale.

Cercetătorul a combinat o predicție sumbră – roboții umanoizi alimentați de A.I. tot mai performantă se vor răspândi în aproape toate industriile, lăsând oamenii incapabili să concureze – cu un val de optimism neliniștitor: dacă va fi gestionată corect, această revoluție va aduce o „super-abundență” care va elibera omenirea de muncă. Dar dacă va fi gestionată prost, ne așteaptă noi extreme ale inegalității și oligarhiei.

La fel ca tot mai multe voci din sectorul tehnologic, printre care CEO-ul companiei de inteligență artificială Anthropic și cel al Amazon, al doilea cel mai mare angajator din lume, Dorr afirmă că tranziția va fi mai rapidă decât cred majoritatea oamenilor.

Concluziile trase după studierea a numeroase schimbări tehnologice

„Am documentat peste 1.500 de transformări tehnologice de-a lungul întregii istorii umane. Prin prisma teoretică pe care am dezvoltat-o, apare mereu același set de șabloane, iar și iar”, explică el.

Potrivit acestuia, odată ce o nouă tehnologie captează doar câteva procente din „atenția publicului sau din cota de piață”, ea tinde să dobândească o dominanță covârșitoare în decurs de 15 până la 20 de ani. Dorr spune că acest lucru va înseamnă că roboții și inteligența artificială vor face în curând munca umană practic inutilă.

„Mașinăriile care pot gândi sunt deja aici, iar capacitățile lor se extind de la o zi la alta, fără vreun semn că se vor opri. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru a ne pregăti. Știm că va fi o perioadă tumultuoasă”, atrage el atenția.

Dorr consideră că unele sectoare vor trece printr-un interregn, o perioadă de tranziție în care oamenii vor putea lucra eficient alături de roboți – așa cum a fost perioada în care marii maeștri de șah colaborau cu programele de șah – dar mai devreme sau mai târziu oamenii vor deveni un obstacol.

El prognozează că locurile de muncă a căror valoare depinde de aportul uman – precum antrenorii sportivi, lucrătorii sexuali, eticienii – vor supraviețui, dar chiar și acestea vor fi concurate de mașini.

„Va exista în continuare o nișă pentru munca umană în anumite domenii. Problema este că nu există nici pe departe suficiente astfel de ocupații pentru a angaja 4 miliarde de oameni”, conchide el.