„Un colos în panteonul istoriei”. Laude pentru Donald în parlamentul israelian

Președintele american a fost întâmpinat ca un erou în Knessetul israelian, unde a primit laude și mulțumiri de la președintele parlamentului Amir Ohana și premierul Benjamin Netanyahu, potrivit The Times of Israel.

Președintele Knessetului Amir Ohana a afirmat luni în parlament că Donald Trump este un „colos care va fi consacrat în panteonul istoriei”, declarând că poporul evreu își va aminti de el „peste mii de ani”.

Liderul de la Casa Albă a fost aplaudat de parlamentari, care i-au mulțumit pentru rolul jucat în susținerea Israelului.

Recitând binecuvântarea care se spune la vederea unui rege, Ohana i-a mulțumit lui Trump pentru vizita în Israel și a enumerat o serie de realizări ale acestuia, de la recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului și mutarea ambasadei SUA în acest oraș, până la negocierea Acordurilor Abraham și bombardarea siturilor nucleare iraniene în timpul războiului din această vară.

„Domnule președinte, vă aflați în fața poporului Israel nu ca un alt președinte american, ci ca un gigant al istoriei evreiești – unul pentru care trebuie să ne uităm înapoi, cu două milenii și jumătate în negura timpului, pentru a găsi o paralelă, în Cirus cel Mare”, a spus Ohana, referindu-se la un vechi rege persan care le-a permis evreilor să se întoarcă din exilul din Babilonia și să-și reconstruiască Templul din Ierusalim.

„Ceea ce are nevoie lumea acum nu sunt conciliatori care hrănesc crocodilul în speranța că vor fi mâncați ultimii – cum am văzut recent la Adunarea Generală a ONU”, a afirmat Ohana, referindu-se la recentele declarații de recunoaștere a unui stat palestinian.

„Ceea ce are nevoie lumea acum sunt mai mulți lideri curajoși, hotărâți, puternici și îndrăzneți. Lumea are nevoie de mai mulți Trump”, continuă el, declarând că „nu a existat nici o singură persoană pe această planetă care să fi făcut mai mult decât tine pentru promovarea păcii”.

Susținând că Trump, „mai mult decât orice altă persoană”, merită Premiul Nobel pentru Pace, Ohana a afirmat că el și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, „vor mobiliza președinții parlamentelor din întreaga lume pentru a-i susține candidatura” pentru 2026.

„America pe primul loc, dar nu America singură”, a spus el.

Trecând la limba ebraică, Ohana l-a lăudat apoi pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

El l-a citat pe trimisul special al Casei Albe, Witkoff, care l-a lăudat recent pe Netanyahu pentru că a luat „decizii foarte dificile” și a spus că „nu am fi ajuns în acest punct dacă prim-ministrul Netanyahu nu ar fi acționat așa cum a făcut-o”.