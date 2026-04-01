Un comandant Hezbollah, ucis de Israel dintr-o direcție ce „nu a fost luată în calcul”. A stat în funcție doar șase luni

Armata israeliană a anunțat, miercuri, că a ucis un comandant superior al Hezbollhah, Youssef Ismail Hashem, aceasta fiind cea mai puternică lovitură suferită de miliția pro-iraniană de la reizbucnirea ostilităților cu Israelul, la începutul lunii trecute, informează Reuters.

Marina militară israeliană l-a ucis pe Hashem, comandantul frontului de sud al Hezbollah, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee. Ulterior, Hezbollah a confirmat moartea lui, numindu-l pe Hashem „un far al rezistenței islamice”.

Moartea lui este considerată un mare regres suferit de grupare de la uciderea șefului său de stat major Haytham Ali Tabtabai, în noiembrie 2025.

Hezbollah și-a pierdut cei mai mulți comandanți superiori în timpul războiului dintre octombrie 2023 și noiembrie 2024. Hashem preluase funcția de la Ali Karaki, ucis alături de fostul lider al grupării Hassan Nasrallah într-un atac israelian în septembrie 2024.

„Un comandant de prim rang”

„Este un comandant de prim rang și este cea mai puternică lovitură pe care am suferit-o de la asasinarea lui Tabtabai”, a declarat un lider al Hezbollah pentru Reuters.

Haytham Ali Tabtabai a fost numit șef al statului major după războiul din 2024 cu Israel. A fost ucis la periferia capitalei libaneze Beirut într-o operațiune care a avut loc după încheierea armistițiului încheiat cu Israelul.

Potrivit autorităților libaneze, atacul care l-a vizat pe Hashem a ucis șapte persoane și a rănit alte 26. Hashem se întâlnea cu alți comandanți ai Hezbollah atunci când a fost ucis.

„O echipă cerceta cerul după drone sau avioane, iar atacul a fost făcut de pe nave de război, ceea ce nu a fost luat în calcul. Un grup de comandanți din eșaloanele doi și trei și câteva gărzi de corp au fost uciși alături de el”, a declarat oficialul Hezbollah.

Talal Atrissi, profesor de sociologie la Universitatea Libaneză și un analist apropiat Hezbollah, a spus că este improbabil ca uciderea lui Hashem să afecteze comportamentul grupării pe terenul de luptă.

„Este, bineînțeles, o pierdere pentru Hezbollah și pentru rezistență, însă după cum am văzut, a un număr 2 și un număr 3 cu care îl pot înlocui”, a spus Talal Atrissi.

Luna trecută, Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului, ceea ce a dus la represalii. De atunci, peste 1.200.000 de oameni au fost nevoiți să-i abandoneze casele, iar atacurile israeliene au ucis peste 1.260 de persoane, potrivit autorităților libaneze.

Peste 400 de luptători Hezbollah au fost uciși din 2 martie încoace, potrivit unor surse apropiate miliției șiite. De asemenea, Israelul a anunțat că a pierdut zece soldați.