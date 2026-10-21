Un consilier prezidențial al lui Nicușor Dan numește mișcările din Franța „asaltul socialismului revoluționar”. Pretextul luptei contra „capitalismului corupt”

„Poporul își fură singur căciula”, scrie consilierul prezidențial Valentin Naumescu, într-o critică severă la adresa protestelor din Franța, care au ajuns la violențe extreme. El invocă și migrația printre cauze, după ce Donald Trump a făcut-o și el, stârnind o reacție rapidă de la Emmanuel Macron.

Valentin Naumescu a fost vehiculat în mediile politice drept unul dintre „organizatorii de idei” pentru un eventual „partid prezidențial” de orientare „național țărănist democrată”. HotNews nu a putut obține o confirmare independentă a intenției lui Nicușor Dan de a-și crea un partid.

Profesor de relații internaționale, Valentin Naumescu, 56 de ani, este consilier prezidențial și conduce departamentul de Relații Externe al președintelui Nicușor Dan. Într-un articol de opinie publicat de Spotmedia, Naumescu face o radiografie a mișcărilor europene de protest, pornind de la manifestațiile din Franța.

„În istoria lumii moderne, nu a existat, în esență, decât un singur curent extremist: socialismul revoluționar. Prin definiție, acesta cheamă la «ridicarea poporului împotriva elitelor» corupte și hapsâne”, scrie Valentin Naumescu.

„Așa cum vom discuta în continuare, socialismul revoluționar îmbracă două tipuri de discurs, aparent antagoniste, cărora le spunem „extrema-stângă” și „extrema-dreaptă”, ambele avându-și însă originea în ideologia socialistă revoluționară”, afirmă consilierul prezidențial.

Ce este „socialismul revoluționar”

Naumescu definește socialismul revoluționat drept un compozit de mișcări „costumate în prezent fie ca neomarxism, wokism, occupy, ecologismul socialist radical (eco-socialism sau chiar eco-terorism) etc., fie ca neonazism, mișcări suprematiste”.

El face următoarea descriere:

„Agitatori cu agendă politică foarte clară manipulează și incită oameni cu diferite tipuri de frustrări să se ridice la luptă, să fie violenți, să amenințe, să intimideze sau să comită agresiuni fizice sau verbale, să fie intoleranți și iraționali, să proclame lupta poporului pentru pretinse eliberări de constrângeri”.

„Da, acesta este socialismul revoluționar, care asaltează din nou Europa, instrumentalizat de unele partide și lideri politici, de alianțe extremiste, dar și de grupări de crimă organizată”.

„Nu întâmplător ambele versiuni ale extremismului sunt lăudate de Rusia și foarte probabil susținute în rețelele sociale de către laboratoarele de boți și dezinformare ale Kremlinului”.

Migrația, una dintre cauze

„Printre cauzele deteriorării situației putem vorbi, să nu ne mai ascundem după deget, și de o migrație non-europeană excesivă, neintegrată. Pe bună dreptate, prim ministra Danemarcei, de centru-stânga, nicidecum de extremă-dreapta (!), așadar un lider politic centrist, a afirmat acum câteva zile că „migrația în masă a afectat grav Franța și Suedia”. Dar nu este doar migrația, să nu alimentăm nici abordările simpliste”, spune Naumescu.

Disputa recentă Trump – Macron pe aceeași temă

Despre migrație ca factor distrugător al Franței a vorbit recent și Donald Trump. El a spus la un recent miting pentru alegerile din noiembrie că dacă democrații câștigă în SUA, vor urma acte de violență ale stângii extreme și a dat exemplul Franței.

În replică, președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că declarațiile de acest tip sunt „absurde”.

Macron susține că filme create cu Inteligența Artificială arată oameni atacați de musulmani, pe timpul acestor manifestații din Franța, ceea ce este o minciună conform șefului statului francez.

„Puritatea poporului împotriva elitelor liberale”

În articolul său, trecând dincolo de tema migrației, Naumescu susține că cele două versiuni ale socialismului revoluționar, dreapta și stânga, ambele extreme, au un etos și caracteristici comune.

Acesta se manifestă prin „manifestul preluării puterii prin forță, idealul ridicării violente a maselor și al purității poporului împotriva elitelor liberale și capitaliste corupte”.

El susține că e nevoie de o reformă europeană. „Modelul economic și social european trebuie reformat. Statul bunăstării sociale (Welfare State), considerat „providențial” în deceniile postbelice, este depășit iar în unele țări a devenit nesustenabil”, susține Naumescu.

„Dar la fel de cert este că socialismul revoluționar nu este soluția, nici în versiunea lui neocomunistă, nici în versiunea neofascistă”.

„Poporul își fură singur căciula mergând pe această cale care nu duce la nimic bun, ci doar la distrugeri și la înrăutățirea situației actuale, spre satisfacția Kremlinului și a puterilor revizioniste antioccidentale”, mai susține consilierul prezidențial.

Opinia integrală a lui Valentin Naumescu poate fi citită aici.