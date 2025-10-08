VIDEO Un convoi umanitar condus de un președinte a fost atacat cu pietre și cocktailuri Molotov de sute de oameni

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, lângă vehiculul în care se afla când a fost lovit de focuri de armă în Cañar, Ecuador, pe 7 octombrie 2025. Credit line: Handout / AFP / Profimedia

Aproximativ 350 de oameni au atacat, marți, convoiul umanitar al președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, în ceea ce un ministru de rang înalt a calificat drept o tentativă de asasinat, potrivit BBC.

Incidentul s-a petrecut în provincia Cañar, în timp ce convoiul livra ajutoare comunităților afectate în timpul unei greve naționale. Aproximativ 350 de persoane au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în convoiul militar. De asemenea, pe vehiculul președintelui au fost găsite „urme de gloanțe”, însă nu a fost confirmată existența unor focuri de armă.

Președintele Daniel Noboa a declarat că ambasadorul italian și diplomatul de rang înalt al Vaticanului în Ecuador călătoreau împreună cu el, alături de delegați ai ONU și ai UE, când convoiul a fost atacat.

Ambasadorul Italiei la Quito, Giovanni Davoli, a confirmat incidentul. Într-o declarație, el a spus că nu a fost rănit, adăugând că „condamnă cu fermitate acest act terorist îndreptat împotriva șefului statului Ecuador”.

Forțele armate ecuadoriene au acuzat protestatarii că luat ostatici 17 soldați și că există răniți. Cea mai mare organizație pentru drepturile indigenilor din țară, care conduce o grevă împotriva reducerii subvențiilor pentru combustibil, a declarat că unul dintre membrii săi a fost împușcat mortal de forțele armate în timpul protestelor.

Cinci oameni din rândul protestatarilor au fost reținuți. Biroul lui Noboa a declarat că aceștia vor fi judecați sub acuzația de terorism și tentativă de asasinat.

Ministrul Mediului și Energiei, Ines Manzano, a depus o plângere oficială privind tentativa de asasinat asupra liderului Ecuadorului. „A trage asupra mașinii președintelui, a arunca cu pietre, a distruge proprietatea statului – acestea sunt acte criminale”, a declarat Manzano, după ce a raportat atacul procurorilor. „Nu vom permite acest lucru”.

În Ecuador au avut loc mai multe ciocniri violente între autorități și cei care au protestat în urma creșterii bruște a prețurilor la combustibili. Cea mai mare organizație pentru drepturile indigenilor din țară, Confederația Naționalităților Indigene din Ecuador (Conaie), a chemat la o grevă națională pe termen nelimitat pentru a protesta împotriva deciziei președintelui de a reduce subvențiile pentru combustibili.