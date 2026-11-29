Un autoturism aflat în deplasare a fost avariat, sâmbătă seara, în municipiul Buzău, după ce un copac de mari dimensiuni a căzut peste un stâlp de beton, care s-a prăbușit ulterior peste mașină.

Incidentul s-a produs pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, conform ISU Buzău.

Meteorologii au emis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 80 de km/h pentru mai multe județe, înclusiv pentru Buzău.

Persoanele aflate în autoturism au reușit să se evacueze și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie Agerpres.

În urma evenimentului, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacului și a stâlpului căzut peste autoturism. Totodată, au fost anunțate autoritățile locale și echipa operatorului de distribuție a energiei electrice.

În ultimele 24 de ore, pompierii buzoieni au mai avut trei intervenții pentru degajarea unor copaci căzuți pe carosabil, în localitățile Țintești și Istrița, precum și în municipiul Buzău.