Un copil de trei ani, găsit mort într-un canal din Mărășești, județul Vrancea. Prima ipoteză a polițiștilor este un atac canin

Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort, sâmbătă, într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, din primele verificări rezultă că decesul ar fi putut fi provocat de un atac al câinilor, relatează News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Vrancea au anunţat că sâmbătă, la ora 15.54, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că într-un canal din oraşul Mărăşeşti a fost găsit trupul neînsufleţit al unui copil în vârstă de trei ani.

„Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Vrancea.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care copilul şi-a pierdut viaţa.