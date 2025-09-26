Un craniu descoperit în China ar putea schimba dramatic ceea ce știm despre originile umane

Un craniu puternic zdrobit, descoperit cu zeci de ani în urmă pe malul unui râu din China centrală, care odată sfidase clasificarea, zguduie acum arborele genealogic al familiei umane, potrivit unei noi analize, scrie CNN.

Oamenii de știință au reconstruit digital craniul zdrobit, considerat a avea o vechime de 1 milion de ani, iar caracteristicile sale sugerează că fosila aparținea aceleiași descendențe ca un specimen remarcabil numit „Omul Dragon” și denisovanii — o populație enigmatică și recent descoperită de oameni preistorici cu origini obscure. Vârsta craniului și clasificarea acestuia ca strămoș timpuriu al denisovanilor ar însemna că grupul a apărut mult mai devreme decât se credea.

Analiza mai amplă a cercetătorilor, bazată pe reconstrucție și pe peste 100 de alte fosile de craniu, a schițat, de asemenea, o imagine radical diferită a evoluției umane, a scris joi revista Science. Rezultatele modifică semnificativ cronologia speciilor precum a noastră, Homo sapiens, și Homo neanderthalensis. Se știe că neanderthalienii, oameni arhaici care au trăit în Europa și Asia Centrală înainte de a dispărea în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, au trăit alături de denisovani și s-au încrucișat cu aceștia.

„Acest lucru schimbă mult modul de gândire, deoarece sugerează că, în urmă cu un milion de ani, strămoșii noștri se împărțiseră deja în grupuri distincte, indicând o divizare evolutivă umană mult mai timpurie și mai complexă decât se credea anterior”, a declarat într-un e-mail coautorul studiului, Chris Stringer, paleoantropolog și cercetător principal în domeniul evoluției umane la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Dacă vor fi acceptate pe scară largă, aceste descoperiri ar împinge apariția speciei noastre cu 400.000 de ani în urmă și ar remodela dramatic ceea ce se știe despre originile umane.

Descoperit acum 35 de ani

Craniul este unul dintre cele două exemplare parțial mineralizate descoperite în 1989 și 1990 într-o zonă cunoscută sub numele de Yunxian din Shiyan, situată în provincia Hubei, în China centrală. Un al treilea craniu descoperit în apropiere în 2022 nu a fost încă descris oficial în literatura științifică, a menționat Stringer.