Un crescător de porci a găsit ceea ce părea o păpușă îngropată în pământ. Apoi, degetele păpușii au început să se miște. „M-am apropiat și mai mult și am simțit bătăile inimii”

Un fermier din nordul Indiei a făcut o descoperire terifiantă în urmă cu o lună, în apropierea unui râu, scrie CNN.

Shyam Babyu, un crescător de porci din districtul rural Shahjahanpur, din statul Uttar Pradesh, a văzut în urmă cu o lună un braț de păpușă care ieșea din noroi, în apropierea unui râu din acest sat din nordul Indiei. Numai că nu era o păpușă. Era un corp de bebeluș, acoperit de furnici și sângerând din ceea ce medicii au suspectat ulterior că erau mușcături de animale, scrie CNN, într-un amplu material publicat pe site.

Era vorba de o fetiță nou-născută îngropată sub un strat de pământ de 30 de centimetri. Copilul respira.

„M-am apropiat și am văzut că degetele copilului se mișcau. M-am apropiat și mai mult și am simțit bătăile inimii”, își amintește Babu, retrăgându-și pașii care l-au condus la descoperirea îngrozitoare de luna trecută, în câmpurile de trestie de zahăr și orez din districtul rural Shahjahanpur, din statul Uttar Pradesh.

„Mi-am dat seama că copilul era viu… Cineva îngropase un bebeluș viu.” Acesta a dat imediat alarma. Bărbatul era îngrozit de descoperire. Imediat, o mulțime s-a adunat la fața locului, iar un polițist a început să sape frenetic ca să scoată fetița din noroi. Micuța avea doar 15 zile. Imediat ce a fost scoasă, a început să scâncească.

A fost dusă imediat la un spital, iar medicii au constatat că avea o infecție severă, probleme de respirație, răni și o infecție.

Ipotezele poliției

Imediat, poliția din localitate a început să-i caute familia și să încerce să descopere motivul acestui gest criminal.

Un polițist local a declarat pentru CNN că există în prezent trei ipoteze. Una ar fi că părinții ei ar fi putut crede că fiica lor bolnăvicioasă a murit și ar fi îngropat-o conform obiceiurilor locale. A doua ar putea fi legată de faptul că nou-născuta avea sindactilie, o afecțiune în care două sau mai multe degete de la mâini sau picioare sunt unite între ele, și ar fi putut fi abandonată din cauza stigmatizării persoanelor cu dizabilități în anumite părți ale Indiei.

Și mai există și o a treia variantă: ca ea să fi fost abandonată din cauza sexului său, o altă victimă a infanticidului feminin în cea mai populată țară din lume, unde preferința profund înrădăcinată pentru fii poate duce la abandonarea sau uciderea fetelor. Un pediatru în Shahjahanpur de două decenii, a spus pentru CNN că a mai văzut patru sau cinci cazuri similare.

Într-adevăr, presa internațională și cea locală a scris și fotografiat mai multe astfel de descoperiri de bebeluși- fete îngropate sau abandonate în pământ sau la gunoi.

„Există presiune pentru a naște un băiat. Femeile se confruntă cu multe dificultăți. Ei nu vor fete, așa că femeile merg la temple și fac ritualuri pentru a avea un băiat”, a povestit un localnic.

Numere șocante

Un raport al Organizației Națiunilor Unite privind starea populației mondiale a estimat că India avea 45,8 milioane de „femei dispărute” în 2020 – o cifră uluitoare determinată de o combinație de avorturi selective în funcție de sex înainte de naștere și rate mai mari de mortalitate în rândul fetelor din cauza infanticidului după naștere, scrie CNN.

Bebelușul a murit

La vârsta de două săptămâni, fetița descoperită îngropată și botezată de cei din spital Pari, era grav malnutrită și cântărea mai puțin de 1,7 kilograme ceea ce făcea dificil pentru organismul ei să combată orice infecție. Ulterior, polițistul local a transmis televiziunii că Pari a murit și că anchetatorii nu i-au descoperit încă familia.