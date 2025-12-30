Un cunoscut actor va fi manager al Teatrului Național / Ministrul Culturii: „Nu cred că trebuie să vi-l prezint”

Actorul Adrian Titieni va fi noul manager interimar al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2026, a anunţat marţi ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, potrivit Agerpres.

„Vă anunţ că interimatul pentru 120 de zile, începând de poimâine, 1 ianuarie, va fi preluat de domnul Adrian Titieni. Nu cred că trebuie să vi-l prezint, nici de unde vine, nici încotro se îndreaptă, nu cred că trebuie să analizăm activitatea lui de până acum, pentru că cred că toată lumea o cunoaşte, şi cei care nu ar cunoaşte acest portofoliu oricum nu ar putea fi luminaţi de mine, oricât aş discuta despre cariera, activitatea şi palmaresul domnului Titieni”, a spus ministrul Culturii.

El a precizat că predarea şi primirea mandatului de interimar la conducerea TNB va avea loc miercuri, la ora 11:00.

George Călin a părăsit postul „din considerente personale”

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, i-a mulţumit lui George Călin pentru modul în care a condus TNB, afirmând că acesta a fost o „rara avis în managementul instituţiilor publice de cultură”.

Managerul interimar al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, George Călin, şi-a anunţat marţi plecarea de la conducerea instituţiei „din considerente personale”.

„După o perioadă în care am avut onoarea de a asigura interimatul conducerii Teatrului Naţional „I. L. Caragiale’ din Bucureşti, am decis, în mod unilateral, să închei acest mandat, din considerente personale, la finalul acestui an. L-am informat pe ministrul Culturii, domnul Demeter Andras, în cadrul unei întâlniri, încă de acum o săptămână, asupra acestei decizii şi a calendarului în care ea poate fi pusă în aplicare, astfel încât activitatea instituţiei să continue fără sincope”, a anunţat George Călin pe pagina de Facebook a Teatrului Naţional.

El a precizat că predă mandatul cu respect faţă de instituţie şi îi doreşte mult succes noului manager interimar.

Trei candidați care nu au ajuns la proba interviului

Niciunul dintre cei trei candidați la concursul de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti nu a fost admis în etapa interviului, a anunțat Ministerul Culturii pe 8 decembrie. Notele obținute au fost 5,74, 6,83 și 6,58, sub pragul minim de promovare.

Nota de promovare este minim 7, conform art. 19 alin. (3) din OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.

După decesul regretatului actor Ion Caramitru, manager interimar al TNB a fost Ioan Onisei, care a murit în februarie 2022. Apoi, funcția a fost preluată de Mircea Rusu, iar în aprilie 2023 de George Călin, potrivit Digi24.ro.

Concursuri similare au fost organizate în ultima perioadă la mai multe instituții din subordinea Ministerului Culturii, însă la cele ajunse în faza finală niciun candidat nu a fost declarat admis, notează Radio România Cultural. La Opera Națională Română din Iași, deși trei candidați au avut note peste 7 în prima etapă, la interviu au pierdut până la două puncte, iar niciunul nu a fost admis, potrivit Ministerului Culturii.

La Muzeul Național „Brukenthal”, comisia a constatat imposibilitatea finalizării interviului pentru ambii candidați, urmând reluarea procedurii.

În aceeași situație de interimat se află și toate teatrele din subordinea Primăriei Municipiului București, potrivit sursei menționate anterior.