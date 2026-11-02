Un cunoscut regizor a fost spitalizat după ce s-a împușcat la Hollywood într-un poligon

Cunoscutul regizor american Michael Mann a fost internat în spital sâmbătă, după ce s-a împușcat accidental în picior la un poligon de tragere din Los Angeles, potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), citat de Variety.

Regizorul încerca să introducă o armă în toc în timpul unui exercițiu de tragere la țintă, desfășurat într-un poligon autorizat, când arma s-a descărcat accidental, după cum a relatat inițial TMZ.

Reprezentanții regizorului au subliniat că acesta este un trăgător experimentat, care trage cu arma în poligoane de zeci de ani, și au descris rana sa drept „subcutanată și minoră”.

„Sâmbătă, la un poligon de tragere, o armă s-a descărcat accidental în timp ce era introdusă în toc, provocând o rană superficială regizorului de film Michael Mann. Acesta a primit îngrijiri medicale și urmează să fie externat”, au transmis reprezentanții lui Mann într-un comunicat.

Mann este cunoscut mai ales pentru regizarea unor filme precum „Heat”, „Thief”, „Manhunter”, „The Last of the Mohicans”, „Miami Vice” sau „The Insider”. Cel mai recent film regizat de acesta este „Ferrari”, lungmetrajul biografic din 2023 în care Adam Driver interpretează rolul legendarului Enzo Ferrari, în timp ce Penelope Cruz o interpretează pe Laura, soția acestuia.

Regizorul lucrează la o continuare a unuia dintre cele mai cunoscute filme ale sale

Variety amintește că Mann lucrează în prezent la „Heat 2”, mult așteptata continuare a dramei sale polițiste din 1995, cu Al Pacino și Robert De Niro în rolurile principale.

Primul film, care s-a bucurat de succes la box office, urmărește confruntarea explozivă dintre locotenentul Vincent Hanna (Pacino), detectiv în cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles, și Neil McCauley (De Niro), un hoț profesionist.

Mann a adaptat scenariul pentru „Heat 2” după romanul omonim din 2022, pe care l-a scris împreună cu scriitoarea americană Meg Gardiner. Descris atât ca o continuare, cât și ca un prolog pentru filmul original, noul proiect explorează tinerețea personajelor interpretate de Pacino și De Niro. Din distribuție ar urma să facă parte Leonardo DiCaprio, Christian Bale și Adam Driver.

„Personajele din «Heat» sunt atât de vii pentru mine”, a declarat Mann în cadrul unui masterclass susținut în 2025 la Festivalul Lumière din Franța.

„Mi-a venit o idee, pornind de la relația dintre doi adversari extrem de periculoși, Hanna, personajul lui Pacino, și McCauley, cel interpretat de De Niro, despre cum aș putea spune povestea atât a evenimentelor care au precedat acțiunea din «Heat», cât și a celor care au urmat”, a mai afirmat regizorul veteran.