Un cunoscut site de presă din România tocmai și-a schimbat numele după 22 de ani. „Suntem aceeași echipă”

Una dintre cele mai importante publicații cu subiecte europene din România, Euractiv, ro are un nou nume de la începutul lunii martie, scrie PaginadeMedia.

Potrivit sursei citate, noua denumire este Espress.ro. Schimbarea denumirii are loc după ce, potrivit reprezentanților site-ului, reţeaua europeană Euractiv a renunţat la întreaga franciză pe care o avea în mai multe ţări din Europa.

În același timp, practic noua publicație Espress.ro a devenit parte a reţelei Focus Media, din care fac parte Italia şi foştii parteneri din Europa de Est.

„Nu cred că această schimbare va avea un impact foarte mare asupra cititorilor şi abonaţilor. Păstrând aceeaşi linie editorială, nu cred că vor fi schimbări majore. Avem aceeaşi direcţie editorială, suntem aceeaşi echipă”, a declarat pentru PaginadeMedia, Cătălina Mihai, redactor-şef Euractiv.ro / Espress.ro.