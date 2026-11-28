Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 5 s-a produs sâmbătă dimineață în apropierea zonei Manhattan Beach, din California, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). Nu au fost raportate deocamdată victime sau pagube materiale, potrivit The Guardian și CNN.

UPDATE: Locuitorii din zona Los Angeles au resimțit o nouă zguduitură, provocată de un cutremur cu magnitudinea preliminară de 4,6, după seismul anterior de 5 grade.

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Departamentul de Pompieri din Los Angeles a activat protocolul de intervenție în caz de cutremur și a mobilizat echipe din 106 stații de pompieri pentru a verifica eventualele avarii la infrastructură. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube structurale, a transmis instituția într-un mesaj de alertă.

Footage captured by a Ring camera shows the moment a magnitude 5.0 earthquake shakes Los Angeles, California. https://t.co/CbdtZPsyw5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2026

Autoritățile din Manhattan Beach le-au recomandat locuitorilor să fie pregătiți pentru eventuale replici ale cutremurului, care pot apărea la câteva minute, ore sau chiar zile după seismul inițial.

Totodată, administrația locală a transmis pe rețelele sociale că, în acest moment, nu există risc de tsunami.

Potrivit datelor publicate de USGS, în Manhattan Beach au fost înregistrate două replici, iar în apropierea orașului Hermosa Beach au avut loc alte patru cutremure, care par să facă parte dintr-un roi seismic. Acestea au avut magnitudini cuprinse între 2,5 și 3,7. Instituția estimează la 30% probabilitatea producerii unei replici cu magnitudinea de cel puțin 4,0.

Un roi seismic reprezintă o succesiune de mai multe cutremure produse într-o zonă restrânsă, fără ca unul dintre acestea să fie neapărat un seism principal urmat de replici.

Cutremurul cu magnitudinea 5 s-a produs la ora locală 9:30 (19:30, ora României), la aproximativ 6 kilometri vest-sud-vest de Manhattan Beach, la o adâncime de circa 12,2 kilometri.